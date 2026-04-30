A Tisza-propaganda folyamatosan gyúrja a közvéleményt

Szerző: Gondola

2026. április 30. 13:36

A Tisza megint ravasz narratívát épít: azt sulykolják, hogy a Fidesz döntő vereséget szenvedett, a megújulás elmaradt, nincs jövő. Ez megint a Magyar Péter-féle célirányos, agresszív, egyoldalú kommunikáció.

Kovács András, a Mandiner publicistája szerint a megszokottal ellentétben nem az új kormánypártok és azok tervei kerültek előtérbe, hanem továbbra is Orbán Viktor és a Fidesz jövője dominálja a nyilvánosságot.

Normál esetben egy kormányváltás után a figyelem a győztesekre irányul: a választók és a média az új vezetés programjára, embereire és döntéseire kíváncsiak. Ez különösen indokolt lenne most, hiszen egy viszonylag új politikai erő, a Tisza Párt került hatalomra. Ennek ellenére a közéleti diskurzus jelentős része hetek óta arról szól, mi lesz Orbán Viktorral, hogyan alakul a Fidesz sorsa, és milyen belső változások várhatók az ellenzékben.

A cikk szerint ez a jelenség nem pusztán spontán érdeklődés, hanem tudatos narratívaépítés eredménye lehet. Ennek lényege, hogy a közvéleményben azt a képet erősítsék: a Fidesz tartósan meggyengült, és hosszú időre kiszorul a politikai versenyből. Ezt a narratívát azzal támasztják alá, hogy sok irányított megszólaló szerint a párt nem vonta le megfelelően a vereség tanulságait, és a személyi változtatások sem elegendők – miközben a szerző hiányolja az ezekre vonatkozó konkrét bizonyítékokat és kritikus visszakérdezéseket.

Ezzel szemben a cikk tényként emeli ki, hogy a Fidesz vezetésében jelentős változások történtek: több vezető politikus, köztük Orbán Viktor is, lemondott parlamenti mandátumáról, és számos ismert szereplő visszalépett. A szerző ezt példátlan lépésnek tartja a rendszerváltás utáni magyar politikában, különösen összehasonlítva korábbi vereségekkel, amikor más pártok – például az MSZP 2010 után – alig hajtottak végre személyi változtatásokat.

A Fidesz gyors átalakulási kísérletét a szerző részben pozitívan értékeli, ugyanakkor elismeri, hogy egy ekkora vereség után természetes a csalódottság és a belső feszültség. Hangsúlyozza, hogy egy több évtizedes politikai közösség teljes megújítása nem mehet végbe néhány hét alatt, ezért irreális elvárás az azonnali, teljes körű személycsere.

A cikk végkövetkeztetése szerint nem szabad kész tényként kezelni a Fidesz tartós hanyatlását. Az ilyen állítások mögött politikai szándék húzódhat meg: ha elég sokszor ismétlik, önbeteljesítő jóslattá válhatnak. A szerző óvatosságra int, és hangsúlyozza, hogy a politikai valóság hosszabb távon dől el, nem pedig a választás utáni hetek narratíváiban.