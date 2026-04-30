Manfred Weber Magyar Péterről és a Tiszáról: „Megszolgálták a beléjük fektetett bizalmat”

Szerző: Gondola

2026. április 30. 08:35

Manfred Weber nyíltan örömködött Orbán Viktor választási vereségén, és beismerte, hogy Magyar Pétert és a Tisza pártot ők menedzselték. Éljen az új helytartó!

Manfred Weber az Európai Parlamentben tartott felszólalásában átfogó európai témákat érintett, de beszédének legerősebb politikai része Magyarországról szólt.

Általánosságban hangsúlyozta, hogy Európának gazdasági növekedésre, erős egységes piacra, nagyobb energetikai önállóságra és szorosabb védelmi

együttműködésre van szüksége.

Kitért Romániára is, ahol bírálta a szocialistákat, amiért szerinte egy szélsőjobboldali párttal (AUR) együtt kérdőjelezték meg az ország Európa-párti kormányának stabilitását.

Magyarország kapcsán dicsérte Magyar Pétert és a Tisza Pártot, kiemelve, hogy „megszolgálták a beléjük fektetett bizalmat”. Felidézte, hogy korábban személyesen is jelen volt Budapesten, amikor a párt csatlakozott az Európai Néppárthoz, és ezt fontos politikai pillanatnak nevezte.

Weber szerint a Tisza és Magyar Péter képes volt visszanyerni a magyar választók egy részét az Európa-párti irány számára. Úgy fogalmazott, hogy ennek már kézzelfogható eredményei is vannak, és büszke arra, hogy a néppárt részese ennek a folyamatnak. Pozitív jelként említette a fiatalok budapesti megmozdulásait is, amelyek szerinte azt üzenik: Magyarország Európához tartozik, illetve „ruszkik haza”.

Beszédének egyik legélesebb része Orbán Viktor vereségéhez kapcsolódott. Weber úgy értékelte, hogy ezzel a „populista és szélsőséges” politikai erők elvesztették egyik legfontosabb vezetőjüket. Keményen fogalmazva azt mondta, hogy azok a szereplők, akiket orosz vagy kínai érdekek kiszolgálásával vádolt, most vezető nélkül maradtak, amit „nagyszerű hírnek” nevezett Európa számára. (Aligha független ettől a Patrióták Európáért frakció ellen indított nyílt politikai támadás, amiről mi is részletesen beszámoltunk ).