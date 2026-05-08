Orbán Viktor: a most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból

Szerző: MTI

2026. május 8. 22:06

Orbán Viktor egy saját tengelye körül forgó Magyarországot akart kialakítani, ehhez kellett volna a 20 év, a munka ötöde elmaradt. Mindamellett büszke a 16 évre, válságból vezette ki a magyar hazát.

A most leköszönő kormány kivezette az országot a válságból - értékelte az idei első negyedéves gazdasági adatokat Orbán Viktor távozó miniszterelnök a Pityinger László (Dopeman) YouTube-csatornáján adott pénteki interjújában.

Orbán Viktor utolsó miniszterelnöki munkanapján elmondta,

szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a "melót" nem fejezte be.

Közlése szerint a terve az volt, hogy csinál egy szuverén Magyarországot, amely "a saját tengelye körül forog", a magyarok munkáján így nem az idegenek gazdagodnak.

Húsz év kellett volna, hogy "stabilan megálljon a lábán",

a munka egyötöde volt még hátra

- mondta.

Sok százezren voltak, akik értették, hogy mit csinál, és nem csak a saját zsebük szerint szavaztak, "ezt hívjuk nemzeti oldalnak". Fájdalmas, hogy most ők is egy befejezetlen munkában vannak, mert ez közös munka volt - mondta Orbán Viktor. Hozzátette, azért szorít, hogy azok, akik most kerülnek kormányra, minél kevesebbet bontsanak le a szuverén Magyarországból.

Elmondta azt is, hogy

büszke az elmúlt 16 évre, azt nem fogja "kidobni".

Az első negyedéves gazdasági adatokat értékelve hozzátette: "a most leköszönő kormány, a nemzeti oldal kormánya kivezette az országot a válságból".

"Ilyen balszerencsém is csak nekem lehet" - utalt arra, hogy közben elvesztette a választást.

