Orbán Viktor: "békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen"!
Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke arra hívott fel mindenkit, hogy vegyen részt a pártja által "az önkényuralom ellen" meghirdetett csütörtöki budapesti tüntetésen. A demonstráción
Áder János volt köztársasági elnök mond beszédet.
"Arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18:00 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen" - írta Orbán Viktor keddi Fecebook-posztjában.
Úgy fogalmazott: "Ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet.
Aki nem tetszik a miniszterelnöknek, azt megfélemlítik, fenyegetik, az állásából kirúgják.
Ebből legyen elég!"
"Ne engedjük, hogy az önkény győzzön. Álljunk ki közösen a jogállamiság és a demokratikus értékek mellett. Tiltakozzunk az önkényuralom ellen!" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.
A poszt alatti linkben a tüntetés szervezői között
a Fidesz mellett feltüntették Lázár János korábbi építési és közlekedési minisztert is.
Azt írták: a demonstrációt a "Tisza-kormány önkényuralmával" szemben hirdetik meg, azt követően, hogy Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely lebontja a jogállamot, és
intézményesíti az önkényt.
Egy "tollvonással váltanák le a köztársasági elnököt", menesztenék az alkotmánybírákat, és korlátoznák a szabad választójogot.
"Azt hiszik, hogy bármit megtehetnek. Gyere el te is, tiltakozzunk együtt az önkényuralom ellen!" - fogalmaztak.
Címkép: A Sándor-palota előtt gyülekezhetnek a demokraták - sandorpalota.hu