Orbán Viktor: "békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen"!

Szerző: MTI

2026. július 7. 20:07

A jogállamiság megvédéséért hív demokratákat békés tüntetésre Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. A jelenlegi kormány új alkotmánypontokkal szeretné bebetonozni az önkényt.

Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke arra hívott fel mindenkit, hogy vegyen részt a pártja által "az önkényuralom ellen" meghirdetett csütörtöki budapesti tüntetésen. A demonstráción

Áder János volt köztársasági elnök mond beszédet.

"Arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18:00 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen" - írta Orbán Viktor keddi Fecebook-posztjában.

Úgy fogalmazott: "Ami ma a köztársasági elnökkel történik, az holnap bárkivel megtörténhet.

Aki nem tetszik a miniszterelnöknek, azt megfélemlítik, fenyegetik, az állásából kirúgják.

Ebből legyen elég!"

"Ne engedjük, hogy az önkény győzzön. Álljunk ki közösen a jogállamiság és a demokratikus értékek mellett. Tiltakozzunk az önkényuralom ellen!" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

A poszt alatti linkben a tüntetés szervezői között

a Fidesz mellett feltüntették Lázár János korábbi építési és közlekedési minisztert is.

Azt írták: a demonstrációt a "Tisza-kormány önkényuralmával" szemben hirdetik meg, azt követően, hogy Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely lebontja a jogállamot, és

intézményesíti az önkényt.

Egy "tollvonással váltanák le a köztársasági elnököt", menesztenék az alkotmánybírákat, és korlátoznák a szabad választójogot.

"Azt hiszik, hogy bármit megtehetnek. Gyere el te is, tiltakozzunk együtt az önkényuralom ellen!" - fogalmaztak.

Címkép: A Sándor-palota előtt gyülekezhetnek a demokraták - sandorpalota.hu