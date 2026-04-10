Orbán Viktor Debrecenben: Magyarországnak nem ukránbarát, hanem nemzeti kormányra van szüksége!

Szerző: Gondola

2026. április 10. 06:35

Orbán Viktor Debrecenben a választás tétjéről, a gazdasági védelemről és a családtámogatásokról beszélt, hangsúlyozva a nemzeti érdekek fontosságát.

Orbán Viktor debreceni kampánybeszédében átfogóan beszélt a közelgő választás tétjéről, a gazdasági helyzetről és a kormány jövőbeli terveiről. Felszólalását azzal kezdte, hogy üdvözölte azokat is, akik még nem döntötték el, kire szavaznak, sőt az ellenzéki szimpatizánsokat is, kifejezve reményét, hogy érvei hatására ők is a kormánypártokat támogatják majd.

A miniszterelnök méltatta Debrecen fejlődését, amely szerinte az elmúlt években jelentős ipari központtá vált, és amelynek eredményei hosszú távon is biztos megélhetést nyújtanak a helyieknek és a jövő generációinak.

Kiemelte, hogy a város sikere példaértékű, és hozzájárul az ország gazdasági erejéhez. Arra kérte a választókat, hogy a parlamentben is erős képviseletet biztosítsanak a térségnek.

A választás tétjével kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: az egyik legfontosabb kérdés, hogy Magyarország megőrzi-e gazdasági önállóságát, vagy enged olyan nemzetközi nyomásnak, amely a magyar pénzek Ukrajnába irányítását eredményezheti.

Részletesen beszélt arról a brüsszeli mechanizmusról, amelyben uniós hitelfelvétel révén a tagállamok vállalnának garanciát, miközben a visszafizetés bizonytalan (ha Oroszország elveszíti a háborút, és hajlandó jóvátételt fizetni...)

Álláspontja szerint a következő kormány egyik legfontosabb feladata az lenne, hogy ezt megakadályozza.

A kormányfő felidézte Magyarország szerepvállalását az ukrajnai háború kitörésekor: menekültek befogadását, ellátását és széles körű támogatását. Ugyanakkor kritikusan szólt az ukrán lépésekről, például a kárpátaljai magyar intézmények helyzetéről, valamint a Barátság kőolajvezeték önkényes blokkolásáról. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amely képes megvédeni az ország érdekeit külső nyomással szemben.

Gazdasági kérdésekben kiemelte, hogy a kormány eddig jelentős forrásokat vont el a bankoktól és nagyvállalatoktól, amelyeket társadalmi célokra – például nyugdíjakra és fiatalok támogatására – fordított. Az ellenzékkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy hatalomra kerülésük esetén ezek az intézkedések megszűnnének, és a családok anyagi terhei jelentősen növekednének.

Részletesen ismertette a kormány családpolitikai és gazdasági intézkedéseit is: a 13. havi nyugdíj visszaépítését, a 14. havi nyugdíj bevezetésének tervét, a fiatalok adókedvezményeit, a diákhitelt és munkáshitelt, valamint az édesanyák adómentességét. Hangsúlyozta, hogy a jövőben is kitartanak a családtámogatások mellett, mert ezek biztosítják az ország hosszú távú stabilitását.

A beszéd végén arra figyelmeztetett, hogy a következő évek gazdaságilag nehéz időszakot hozhatnak, „viharfelhők” közelednek, ezért erős politikai felhatalmazásra van szükség. Úgy fogalmazott, hogy legalább hárommillió szavazó támogatása kell ahhoz, hogy Magyarország megőrizze biztonságát és stabilitását. Emellett személyes hangon is szólt a támogatás fontosságáról, hangsúlyozva, hogy a nehéz döntések meghozatalához szüksége van a választók bizalmára.