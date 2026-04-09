Semjén Zsolt: Magyarok a Kárpát-medencében! Mindig számíthattatok ránk, most mi számítunk Rátok!
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a közösségi oldalán közzétett videóban a határon túli magyarokat szólította meg, és részvételre buzdította őket a közelgő országgyűlési választáson.
A politikus hangsúlyozta, hogy az egyszerűsített honosítási eljárás eredményeként jelentős számú külhoni magyar szerzett állampolgárságot. Mint fogalmazott:
„1 millió 200 ezer nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká az állampolgárság megadása által”,
hozzátéve, hogy ezt személyes életcéljának is tekintette.
Semjén Zsolt kiemelte, hogy ennek köszönhetően a magyar Országgyűlés ma már az egész nemzetet képviseli.
Úgy véli, fontos, hogy ezt az eredményt megőrizzék, amihez szerinte széles körű nemzeti összefogásra van szükség. A miniszterelnök-helyettes ezért arra kérte a külhoni magyarokat, hogy éljenek választójogukkal.
„Kérem határon túli véreinket, nemzettársainkat, honfitársainkat, hogy vegyenek részt az országgyűlési választáson”
- mondta, kiemelve, hogy politikai akaratuknak a következő Országgyűlésben is meg kell jelennie.
