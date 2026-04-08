Orbán Viktor Sopronban is hatalmas tömeg előtt beszélt

2026. április 8. 21:21

Orbán Viktor szerint a választás tétje, hogy Magyarország megőrzi-e biztonságát, alacsony rezsijét és kimarad-e a háborús konfliktusokból. JD Vance látogatása biztonságot ad Magyarországnak.

Orbán Viktor soproni kampánybeszédében a közelgő választás tétjét hangsúlyozta, amely szerinte az, hogy Magyarország „magyar vagy ukránbarát” kormányt választ-e. Arra buzdította a résztvevőket, hogy mozgósítsák ismerőseiket, mert a választás végkimenetele az utolsó szakaszban dől el, és nemzeti egységre lesz szükség a következő időszakban.

Beszédében kiemelte a jobboldal megerősödését, valamint azt, hogy a Fidesz–KDNP a „hit, hűség és bizalom” értékeire épít. Sopront a hűség városaként említette, és a helyi jelölt támogatására kérte a választókat.

A nemzetközi helyzetről szólva az amerikai kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta, külön kiemelve J. D. Vance látogatását, amely szerinte erősíti Magyarország biztonságát és cáfolja az oroszbarátsággal kapcsolatos vádakat. Hangsúlyozta, hogy Magyarország helye a nyugati világban van, ugyanakkor bírálta a nyugati társadalmi folyamatokat, különösen a családi értékekkel kapcsolatos vitákat.

Gazdasági és társadalompolitikai kérdésekben a kormány eddigi intézkedéseit sorolta: az egymillió forintos átlagjövedelem elérését, a magas foglalkoztatottságot, az anyák adókedvezményeit, valamint a 13. havi nyugdíj visszaállítását és a 14. havi nyugdíj bevezetésének tervét. Hangsúlyozta a családpolitika fontosságát, mondván: a gyermekvállalás a jövő záloga.

Az ukrajnai háború kapcsán elmondta, hogy Magyarország humanitárius segítséget nyújtott a menekülteknek, ugyanakkor elutasította azokat a nemzetközi elvárásokat, amelyek szerinte túlzott terheket rónának az országra. Bírálta az Ukrajnának nyújtandó uniós hiteleket és az olajszállításokkal kapcsolatos konfliktusokat, valamint kijelentette, hogy a kormány blokkolni fog minden olyan uniós döntést, amely Magyarország érdekeivel ellentétes.

Orbán Viktor szerint a következő évek kulcsszava a „kimaradás”, vagyis az, hogy Magyarország elkerülje a háborús és gazdasági konfliktusok negatív hatásait. Ehhez szerinte erős, szuverén, nemzeti kormányra van szükség, amely megvédi a családokat, az alacsony energiaárakat és az ország gazdasági stabilitását.