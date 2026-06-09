Kábszergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán - munkásszállón tárolták a szereket

Szerző: MTI

2026. június 9. 12:06

Több mint 16 kilogramm, mintegy 65 millió forint értékű kábítószergyanús anyagot foglaltak le Kőbányán, elfogtak egy kínai és egy cseh állampolgárt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága értesítette a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy

külföldről érkező kézbesítendő küldemények között kábítószergyanús anyagot tartalmazó csomagokat találtak.

A nyomozók öt kartondobozban összesen húsz csomagot foglaltak le, amelyekben több mint 11,6 kilogramm növényi törmelék volt; az előzetes szakértői vizsgálat megállapította, hogy az anyag delta-THC-t tartalmaz, amely kábítószernek minősül - írták.

A külföldről feladott csomagokat egy,

a Budapest X. kerületében található raktárépület címére rendelték,

ezért a nyomozók figyelemmel kísérték a küldemények kézbesítését.

A csomagokat június 3-án két férfi vette át, akiket a rendőrök néhány perccel később elfogtak.

A 35 éves kínai és a 20 éves cseh állampolgár elfogását követően a nyomozók átkutatták a cseh férfi által bérelt munkásszállói szobát,

ahol további közel 4,8 kilogramm növényi törmeléket, közel 4 gramm kristályos állagú kábítószergyanús anyagot, két mérleget, öt mobiltelefont és tizenöt SIM-kártyát foglaltak le; a kínai férfinál közel 240 ezer forint készpénzt és egy mobiltelefont találtak.

A nyomozók a két férfit kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat - áll a