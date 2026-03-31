Orbán Viktor: Kijev és Brüsszel kizsebelnék Magyarországot

Szerző: Gondola

2026. március 31. 06:34

Orbán Viktor szolnoki országjáró fórumán a közelgő választások tétjét, a háborús helyzetet és Magyarország gazdasági-energetikai jövőjét állította középpontba, miközben a zuhogó esőben is sikeresen mozgósított.

A miniszterelnök szerint az áprilisi választás legfontosabb kérdése az, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni szuverenitását, vagy külső erők – Brüsszel, Kijev és a globális baloldal – befolyása alá kerül. Úgy fogalmazott, hogy ezek az erők közösen arra törekednek, hogy Magyarországot bevonják a háborúba, és rákényszerítsék az országot Ukrajna finanszírozására. Állítása szerint a háború egyfajta ürügy arra, hogy gazdasági terheket hárítsanak Magyarországra, például hitelfelvételen keresztül.

Kiemelt veszélyként beszélt az energiaellátásról is. Azt állította, hogy egy politikai terv része Magyarország leválasztása az olcsó orosz energiáról, ami a rezsiköltségek óriási növekedéséhez vezetne, és komoly anyagi terhet jelentene a családok számára. Ezzel összefüggésben hangsúlyozta a rezsicsökkentés fenntartásának fontosságát.

Harmadik fő témaként a gazdaságpolitikai irányokat emelte ki. A kormány eddigi intézkedéseit úgy értékelte, hogy azok jelentős forrásokat vontak el a bankoktól és multinacionális cégektől, amelyeket társadalmi célokra, például nyugdíjakra fordítottak. Ezzel szemben az ellenzék egyértelműen a multinacionális vállalatok érdekeit képviseli.

A háborúból való kimaradást a kormány a következő ciklusra is alapvető vállalásként jelölte meg. Orbán Viktor szerint a jelenlegi vezetés az egyetlen, amely képes garantálni Magyarország békéjét és biztonságát.

Erőteljes kampányüzenetként mozgósításra is felszólított: arra kérte a hallgatóságot, hogy személyesen győzzék meg ismerőseiket, mert szerinte az emberek inkább egymásra hallgatnak, mint a politikusokra. Úgy vélte, a kormánypártok mögött álló 16 éves kormányzati tapasztalat stabilitást és megbízhatóságot jelent a „veszélyek korában”.

A megjelent kormánypárti szavazókat „ünneplőknek", míg a füttyögő, bekiabáló tiszás provokátorokat „ünneprontónak” nevezte, ráirányítva a figyelmet a két tábor lelkületének alapvető különbségére.

A helyi vonatkozásokra is kitért: Szolnok fejlődését a kormány politikájának eredményeként értékelte, valamint beszélt a foglalkoztatás bővüléséről, külön megemlítve a roma közösség munkavállalásának növekedését.

A miniszterelnök nem hagyott kétséget afelől, hogy a háború és béke, energia és megélhetés, valamint gazdasági szuverenitás kérdésében a kormánypártok (Fidesz-KDNP) az egyetlen biztonságos választás.