Magyar Péter: Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését

Szerző: MTI

2026. május 15. 20:36

Orbán Viktor korábbi miniszterelnök nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök péntek este a Facebook-oldalán.

Magyar Péter bejegyzésében azt írta:

"a vagyonnyilatkozata alapján nincstelen Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján" 38 801 013 forint végkielégítés járna

"hazánk kifosztásáért".



"Nem fogja megkapni" - tette hozzá.