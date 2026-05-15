Magyar Péter: Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését
Szerző: MTI
2026. május 15. 20:36
Orbán Viktor korábbi miniszterelnök nem kapja meg a 38 millió forint végkielégítését - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök péntek este a Facebook-oldalán.
Magyar Péter bejegyzésében azt írta:
"a vagyonnyilatkozata alapján nincstelen Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján" 38 801 013 forint végkielégítés járna
"hazánk kifosztásáért".
"Nem fogja megkapni" - tette hozzá.
