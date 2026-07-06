"Én nem is Zsolti bácsiztam!"

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. július 6. 11:01

Több baloldali politikusnak és Somogyi András humoristának is meg kell hétfőn jelennie a bíróságon, miután Semjén Zsolt magánvádas eljárást indított ellenük. A volt miniszterelnök-helyettes azután lépett, hogy összefüggésbe hozták a „Zsolt bácsis“ üggyel. Semjén kikérte magának, hogy ilyen ügybe keverték és szerinte, amit vele művelnek, az egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérlet.

Személyes meghallgatásokkal hétfő reggel kilenc órakor megkezdődött a Budai Központi Kerületi Bíróságon az a rágalmazási eljárás, amit Semjén Zsolt indított több volt baloldali politikus, többek között Szabó Tímea és Tordai Bence, valamint Somogyi András humorista ellen. Úgy tudjuk, rajtuk kívül még öt másik személyt is idézett hétfőre a bíróság. Ha a személyes meghallgatáson nem békülnek a felek, akkor tárgyalást tűz ki a bíróság.

Szabó Tímea a meghallgatás előtt újságíróknak azt nyilatkozta, hogy "én nem Zsolti bácsiztam, én voltam az, aki felálltam a Parlamentben két nappal azután az ominózus ülés után, amikor Semjén Zsolt felállt a Parlamentben -, hogy ez nem egy emberről szól, hanem, ez a Zsolti bácsi nem egy ember, hanem a Fidesz bántalmazó rendszere maga. Ezt én egy parlamenti felszólalásban elmondtam. Én ezt amikor kitettem a közösségi médiába a posztomat, akkor én be is linkeltem azt a parlamenti felszólalást, amit akkor a sajtó át is vett. Tehát én teljesen abszurdnak tartom a vádat. Nem azért, mert azt gondolom egyébként, hogy Semjén Zsoltnak nincs felelőssége, mint volt miniszterelnök-helyettesnek, ebben a rendszerszintű bántalmazásban, hanem én pont azért gondoltam, hogy ne Zsolti bácsizzunk, mert elviszi a fókuszt, mert nem egy emberre kell kihegyezni ezt a problémát, hanem ez az egész kormánynak volt a felelőssége.

Semjén az úgynevezett Zsolti bácsis ügy miatt indított aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett rágalmazási eljárást

a szereplőkkel szemben, miután összefüggésbe hozták az állítólagos pedofilbotránnyal. Az ügyészség korábban átvette a vád képviseletét, ám miután a volt miniszterelnök-helyettes már nem országgyűlési képviselő, a vádhatóság ettől később elállt. Semjén Zsolt kikérte magának ezt a rágalmat és elmondta, hogy amit művelnek, az „ egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérlet, ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád”.

Tavaly ősszel indult a lejáratókampány

Az egész rágalomhadjárat azután kezdődött, hogy tavaly ősszel megjelent egy interjú a Válasz Online-on Kuslits Gáborral, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) egykori igazgatójával, aki mindenféle bizonyíték nélkül azt állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikusról pletykálnak, akik a letartóztatott volt intézményigazgatót védték és egyiknek fiúkat vittek, a másiknak lányokat szállítottak a javítóintézetből.

Pár nappal utána Káncz Csaba, a Privátbankár azóta kirúgott újságírója

szintén bizonyítékok nélkül politikusokat nevezett meg (egyikük Semjén Zsolt volt) és utalt arra, hogy ők azok, akiknek gyerekeket szállítottak.

Káncz a bejegyzés alatt közzétett egy fényképet is, amelyen az általa a posztjában konkrétan is megnevezett politikusok voltak láthatók. A nyomozásban mindkettőjüket tanúként hallgatták ki, igazmondásra kötelezve pedig már mentegetőzésbe kezdtek és elismerték, hogy csak szóbeszédeket hallottak, nincsenek bizonyítékaik. Az ügyészség Káncz Csaba ellen kétrendbeli nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádiratot nyújtott be a bíróságra.

A Tisza háziportálja is beszállt a rágalomhadjáratba

Ezt követően színre lépett a korábbi baloldali politikus, jelenleg influenszerként tevékenykedő Juhász Péter is. Az ő egyik podcastjában megszóltatott egy Látó János nevű embert, aki egy zavaros, tíz évvel ezelőtti történetet adott elő egy politikusról,

„Zsolti bácsiról“, aki állítólag Ózd környéki – nem létező – nevelőintézetben molesztált gyerekeket.

Később a meseszerű történetet előadó Látóról gyorsan kiderült, hogy korábbi internetes megnyilvánulásai súrolják az épelméjűség határát. A lejáratóhadjárat ezzel nem ért véget, ugyanis áprilisban a Szőlő utcai ügy egyik sértettje interjút adott a Tisza háziportáljának, a Kontrollnak. A fiatal is előhúzta a „Zsolti bácsis“ kártyát azt állítva, hogy az a bizonyos politikus nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Csakhogy Bangót tavaly ősszel kétszer is kihallgatta az ügyészség, ám akkor egy szót sem szólt a politikusról. Sőt, a Kontrollnak tett nyilatkozata előtt Dobrev Klárának is adott egy interjút Bangó, ám ott sem beszélt politikusról.