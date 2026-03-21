Semjén Zsolt: A migrációnak nevezett iszlám invázió Európa civilizációs öngyilkossága!
Semjén Zsolt rámutatott: az Európai Unió mainstreamje egy úgynevezett semleges világnézetet, egy szekularista világnézetet akar rákényszeríteni a tagállamokra, ami egyértelműen keresztényellenességet jelent.
A másik támadás az iszlám invázió – fűzte hozzá a miniszterelnök-helyettes, felidézve, hogy Angela Merkel azt mondta, az iszlám az európai civilizáció része. Semjén Zsolt leszögezte, az európai identitásnak pontosan az iszlámmal szembeni védekezés a része.
„Több millió magyar adta az életét azért, hogy nekünk ne kelljen a saria árnyékában élni"
– fogalmazott a kereszténydemokrata politikus, és a migrációt civilizációs öngyilkosságnak nevezte.
Kijelentette:
„a mi politikai ideánk az, hogy vissza az alapító atyák örökségéhez, vissza a kereszténydemokráciához, a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartásához, a család értékéhez".
Az európai nemzetek egyenrangú tagja Magyarország – hangoztatta a miniszterelnök-helyettes. Közölte, mindent megtesz azért, hogy
„ne legyünk az Európai Egyesült Államok birodalmában egy provincia".