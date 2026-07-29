Atlétikai Világdöntő - Megvan a budapesti menetrend

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 29. 11:36

Elkészült az atlétikai Világdöntő menetrendje, amelyre szeptember 11. és 13. között kerül sor Budapesten.

Az esemény közösségi oldala

"háromszor három óra tömény izgalom"

címmel vezette fel a pontos menetrendről beszámoló hírt.

Az első napon szólítják majd pályára

a világcsúcstartók közül a rúdugró Armand Duplantist,

a magasugró Jaroszlava Mahucsihot és a gátfutó Ja’Kobe Tharpot.

A középső estén a sprintsztárok következnek, köztük Noah Lyles és Melissa Jefferson-Wooden, továbbá a női 800 méteren Keely Hodgkinson, Audrey Werro és Femke Bol. A zárónapon futhat 1500 méteren az augusztus 10-én rajtoló birminghami Európa-bajnokságon visszatérő Jakob Ingebrigtsen, továbbá a 400 méteres gátfutás világcsúcstartója, Karsten Warholm.

A nyitónapon a program 19.08 órakor, az utolsó szám pedig 21.49-kor kezdődik, a másik két napon 18.08-kor lesz a rajt, míg a zárószámra egyaránt 20.49-kor kerül sor.

A három nap során összesen

28 döntőt rendeznek a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.

Az összes ügyességi számban, valamint 1500 és 5000 méteren egyből döntőkre kerül sor, míg 800 méteren és az annál rövidebb futószámokban elődöntőket is rendeznek.