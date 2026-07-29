Csángó Fesztivált tartanak a jászok fővárosában

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2026. július 29. 13:03

Számos program, több mint négyszáz közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be az augusztus 5. és 9. között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában.

A Folklór Kulturális Közalapítvány és

a Jászság Népi Együttes által rendezett esemény

nem csupán színpadi előadásokat kínál: élő találkozási pontot teremt a hagyományőrzők, a népművészet iránt érdeklődők és a fiatal generáció között - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A fesztivál küldetése bemutatni és tovább örökíteni a moldvai és gyimesi csángók, valamint a Kárpát-medence magyar közösségeinek élő kulturális örökségét, miközben erősíti az összetartozás érzését és a kulturális identitást - írták.

Színpadra lépnek moldvai és gyimesi csángó hagyományőrzők,

erdélyi, felvidéki és magyarországi néptáncegyüttesek, zenekarok, énekesek.

A rendezvény során gálaműsorok, néptáncbemutatók, népzenei koncertek, táncházak, népművészeti vásár, kézművesek is lesznek. Továbbá szakmai előadások, filmvetítés, gyermekprogramok,

fényfestés, táncos felvonulás, tűzijáték

szerepel a programok között.

A rendezvény pontos programterve, a fellépők listája, valamint a jegyinformációk a Csángó Fesztivál hivatalos oldalán találhatók.