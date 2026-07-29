A demokrácia minősége 36 év alatt érezhetően változott

Szerző: Gál Lajos

2026. július 29. 09:06

Amikor 1990-ben nekilendültünk a rendszerváltoztatásnak, nem gondoltuk, hogy 36 év alatt a mostanihoz hasonló állapotokat fog kikristályosítani a demokrácia. Churchillnek nem volt igaza...

Bűncselekmény a kizárólagos hatalomgyakorlásra való törekvés – hangzott el Tusványoson. A jogállam helyreállításáért kell erőfeszítéseket tenniük a hazafias értelmiségi köröknek – erősítették meg a székelyföldi magyar központ évi rendezvényén.

Sokakban figyelmet keltett, hogy a Tisza Párt vezetője az adott napon nem tudott reagálni Orbán Viktor tusványosi beszédére. Egy, valamelyik beszédírója által előre megírt,

asztalfiókból elővett nyúlfarknyi szapulásra futotta csak.

Akadtak, akik ezt a szellemi megfáradás kezdetének sejtették. Ám a hétfő reggeli parlamenti beszédében a politikus már több mondatot is szentelt a tusványosi beszédnek, s ezekből kiderült, a szónoklat nem tetszett neki.

Egyébként már egy liberális véleményvállalat is úgy látta, a Tisza-kormány a szellemi beszűkültség jeleit mutatja. Azt írják: a 17. Alaptörvény-módosítás nem orvosolta az Alkotmánybíróság legsúlyosabb problémáját, "így kétharmad birtokában továbbra is kompromisszum és egyeztetés nélkül bárki megválasztható" a testület tagjává.

Ez a felismerés a belátható jövőben nem válhat tömegessé,

ám a szellemi elit már alighanem megjegyezte.

Mára kiderült: teljesen fölösleges volt az államelnök elüldözése: az utód megtalálása vergődéssé vált. A garnitúra újabb és újabb nevetségessé válását az agytröszt igyekszik megelőzni, kevés sikerrel: közben egy neves történész is jelezte, nem kíván csatlakozni az országvezető politikusi körhöz.

Kétségtelen, hogy bárki lesz is a köztársasági elnök, szembe kell néznie azzal, hogy sokan Tisza-bábnak fogják tekinteni, és számosan ezt ki is fogják mondani, még számosabban udvariasan hallgatnak róla, de ezt fogják gondolni.

A Tisza érdeke is lett volna, hogy Sulyok Tamás maradjon a Sándor-palotában.

Ha a folyamatokat áttekintve a demokrácia alakulását elemezzük, azt láthatjuk, hogy minősége romlott.

Gondoljunk csak bele, hogy

1990-ben Antall József volt a miniszterelnök.

Ha megnézzük, hogy most ki ül a székében, a homlokunkon a bőr összeráncolódik.

Ha átgondoljuk, hogy az akkori parlamentben kik voltak a meghatározó politikusok, nem tudjuk megmagyarázni, miként alakulhatott ki a mai helyzet.

36 évi demokrácia után.

Orwell alighanem forog a sírjában,

és Churchill is alighanem belátná, hogy a demokrácia történelmi elhelyzésében nem volt igaza.

Mindamellett semmit sem feladva, szorgalmasan keressük az optimizmusra okot adó jeleket.

Címkép: A nemzet igazi hatalma a tudományos emberfők mennyisége - legalábbis a Hitel megírásakor még így gondolta ezt Széchenyi István. Lebó Ferenc szobra a Legnagyob Magyarról Győrben - Gondola

