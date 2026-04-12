Lezárult a szavazás, megkezdődött a szavazatok számlálása

Szerző: Gondola

2026. április 12. 19:26

Vasárnap este 19 órakor hivatalosan lezárult a szavazás országszerte, ezt követően megkezdődött a voksok összeszámlálása.

Este hét órakor bezártak a szavazókörök az ország 3154 településén és Budapest 23 kerületében. Azok a választópolgárok, akik ekkor még sorban álltak, leadhatták szavazatukat.

A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok megkezdték a voksok feldolgozását. Az urnák felbontása előtt adminisztratív feladatokat végeznek, majd ellenőrzik az urnák sértetlenségét és a plombák épségét.

A szavazólapokat ezt követően különválogatják, majd többszöri ellenőrzés mellett megszámlálják. Az eredményeket jegyzőkönyvben rögzítik, és továbbítják a választási irodákhoz.

Egyes szavazókörökben az urnák felbontása későbbre marad, mivel megvárják az átjelentkezéssel leadott szavazatokat. Az országos eredményeket a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg.