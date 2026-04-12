15 órási részvételi adatok: időarányosan negyedével többen szavaztak, mint négy éve

Szerző: Gondola

2026. április 12. 15:46

15 óráig a választásra jogosultak 66,01 százaléka, 4 968 713 szavazó járult a szavazóurnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi adatok vármegyei bontásban így festenek: Budapest főváros: 69,23 százalék Bács-Kiskun vármegye: 64,15 százalék Baranya vármegye: 63,67 százalék Békés vármegye: 65,17 százalék Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: 60,08 százalék Csongrád-Csanád vármegye: 66,31 százalék Fejér vármegye: 67,59 százalék Győr-Moson-Sopron vármegye: 68,38 százalék Hajdú-Bihar vármegye: 63,33 százalék Heves vármegye: 65,15 százalék Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 63,3 százalék Komárom-Esztergom vármegye: 66,09 százalék Nógrád vármegye: 62,21 százalék Pest vármegye: 69,67 százalék Somogy vármegye: 64,17 százalék Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: 60,33 százalék Tolna vármegye: 63,8 százalék Vas vármegye: 67,17 százalék Veszprém vármegye: 67,63 százalék Zala vármegye: 66,43 százalék.

Az NVI a nap folyamán két óránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17 óra után lesznek elérhetők.