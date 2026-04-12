Európai elemzők: az adatok eddig nem igazolják a tiszás áttörést a mozgósításban

Szerző: Gondola

2026. április 12. 15:22

Az adatok szerint kiegyensúlyozott a mozgósítás: a magasabb részvétel nem hozott ellenzéki áttörést, a különbség minimálisan a Fidesz felé billen.

A részvételi adatok alapján nem látszik olyan mozgósítás, amely érdemben felülírná a meglévő erőviszonyokat. Az európai választási adatokat elemző Europe Elects szerint a részvétel növekedése kiegyensúlyozott képet mutat, ami arra utal, hogy a Tisza nem tudta megelőzni a Fideszt.

A számok alapján összességében kiegyenlített helyzet rajzolódik ki, nem figyelhető meg egyoldalú mozgósítás egyik politikai oldal javára sem.

A 2026-os adatok szerint a részvétel növekedése hasonló mértékű volt a különböző politikai oldalak korábbi bázisaiban: a 2022-ben ellenzék által megnyert körzetekben átlagosan 11,8 százalékponttal nőtt, míg a Fidesz által nyert körzetekben 12,3 százalékponttal. Ez azt jelzi, hogy nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt hatékonyabban mozgósított volna; a különbség minimálisan a kormánypártok felé billen.

Összességében tehát a magasabb részvétel nem köthető egyértelműen egyik oldalhoz sem, inkább általános mobilizációról beszélhetünk. Az az állítás, hogy az ellenzék jobban mozgósít, a jelenlegi adatok alapján nem igazolódik.

Mindeközben a közvélemény-kutatások szerint a Fidesz–KDNP továbbra is stabil, meghatározó politikai erő, amely még az esetleges visszaesés után is magas támogatottsággal rendelkezik.