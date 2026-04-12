Kiszivárgott dokumentum: a Tisza Párt már készül a budapesti Majdanra

Egy belső forrásból származó dokumentum került nyilvánosságra, amelyet a Tisza Pártból korábban kilépett Csercsa Balázs tett közzé. A leírás szerint a párt vezetése több lehetséges forgatókönyvre is felkészült a választás napjára, különösen egy szoros vagy kedvezőtlen eredmény esetére.

A dokumentum egy „választási napi akciótervet” vázol fel, amely hangsúlyozza, hogy már a szavazás napján tudatos kommunikációs stratégiát kell alkalmazni. Ennek része lehet egy olyan narratíva felépítése, amely szerint az ellenfél csalást követhet el, valamint ennek alátámasztására tanúk és bizonyítékok felkutatása. A terv szerint a szavazatszámlálóknak folyamatosan jelenteniük kellene a gyanús eseteket, és a szavazás lezárulta után akár tömegrendezvényen is bejelentenék a feltételezett visszaéléseket.

A kiszivárgott irat egyik legfontosabb eleme, hogy egy esetleges vereség esetén gyors és szervezett mozgósítással számol. Ez magában foglalhatja nagyvárosi csomópontokban szervezett gyülekezések létrehozását, a tömeg irányítását, valamint kormányzati és szimbolikus épületek felé történő felvonulást. A leírás szerint kiemelt cél lehet a közvélemény és bizonyos kulcsfontosságú helyszínek feletti kontroll megszerzése.

A dokumentum kitér arra is, hogy a párt akár már a hivatalos eredmények előtt győzelmet hirdethet, és a később érkező adatokat csalásként értelmezheti. Emellett nemzetközi dimenzióval is számol: a nemzetközi média, valamint külső politikai szereplők – főleg az Európai Bizottság és Ukrajna – támogatásának megszerzését is fontos elemként említi.

A nyilvánosságra hozott anyag tehát egy komplex válságkezelési és mozgósítási stratégiát ír le, amely a kommunikációs nyomásgyakorlástól kezdve az utcai jelenlét megszervezésén át a nemzetközi figyelem bevonásáig több eszközt is tartalmaz egy vitatott választási eredmény esetére.