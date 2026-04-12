Ismét üzent Orbán Viktor: olyan döntés ez, amit holnap nem lehet visszacsinálni

Szerző: Gondola

2026. április 12. 16:15

„Nagyon sokan szavaznak, és a tét hatalmas, Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat, ha elmulasztjuk, a háború veszélye fenyeget minket, ha elhibázzuk, magyar családok anyagi biztonsága kerül veszélybe” – mondta Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Olyan döntés ez, amit holnap nem lehet visszacsinálni. Ma kell megvédenünk Magyarországot! Ma egyetlen hazafi sem maradhat otthon!

– hangsúlyozta a miniszterelnök.