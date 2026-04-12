A keresztény vagy a modern Európa választása

Szerző: Pók Katalin

2026. április 12. 17:06

Óriási a tét, nagy a csata az égben és a földön, Magyarországért. Az egész világ ránk figyel ma, merre billen a mérleg a fény vagy a sötétség felé.

A keresztény értékek több mint 2000 év óta változatlanok, rendíthetetlenül hirdetik, különbség van a jó és a rossz között, Krisztus világossága és a földi sötétség között. A harc a kettő között dől el 2026. április 12-én, Magyarországon. Ha győz a keresztény nemzeti kormány ez utat mutat Európa népeinek. De ha a „modern” Európa hívei győznek, még nagyobb sötétség borul a földre, oda a remény. A modern Európa multi -kultit akar, színes minél jobban kevert népességet, ami a migráció áradásával jár, ahogy ez már a nyugati társadalmakban valóságosan is jelen van. Nálunk a mai napon dől el, besorolunk e a multi-kulturális társadalomba, ahol a muszlim saria törvény bevezetése, a terror megjelenése fenyeget békés országunkban is. De a modern Európa azt is jelenti, hogy a család és Isten ellenes gender megjelenik országunk Alkotmányában, az óvodákban és iskolákban is. A modern nyugati demokráciák Ukrajnát támogatják, belépését az EU-ba, milliárdokkal való támogatását, amit gyerekeink is fizetni fognak. Ha pedig belép az EU-ba vele lépünk be a háborúba. A modern Európa azt is jelenti, hogy elutasítjuk az olcsó olajat amelyik Oroszországból jön, mert Éljen Ukrajna, vesszen Oroszország. Az sem számít, hogy energia válság van a világban a közel-keleti háború miatt, mindenki harcol a fekete aranyért. Ám a modern Európa öngyilkosság árán is ragaszkodik elveihez, nem kér az olcsó orosz olajból.

Ha viszont a keresztény Magyarországot választjuk, megmaradnak a kerítések, melyek védik az országot az iszlám rohamtól. Nem lesznek terrortámadások és saria törvény sem.

Ha a keresztény nemzeti kormányt választjuk, megmarad Alkotmányunkban a férfi nő szövetségén alapuló házasság és nem lesz azonos nemű párok házassága, ami a házasság szentségét teszi nevetségessé. Nem lesz csipke józsika meséskönyv, ami mutatja az elferdült eszmét, a két királyfi szerelmét, a királylány helyett.

Ha a keresztény Magyarországot választjuk, a sötétté lett modern európai helyett, nem fogunk továbbra sem belépni a háborúba, nem adunk katonát Ukrajnába, és nem adunk hatalmas összegeket az ukrán háború támogatására. A békét választjuk.

Ha a keresztény nemzeti kormányt választjuk, ezzel az olcsó energiaárakat is választjuk, mert nem száműzzük az olcsó orosz olajat, pusztán elvi okokból. Így még megmarad a józan ész, megmarad a rezsicsökkentés is.

Az imának hatalmas ereje van, így sok keresztény csoport harcol ezzel a fegyverrel a keresztény Európa megmaradásáért, hazánk értékek mentén való választásáért.

Ilyen csoportok a következők:

A választás előestéjén imacsoport gyűlt össze a Parlament előtt, nevük a Jerikó menet. Ez a csoport 7-szer körbejárta az épületet, imádkozva a keresztény Magyarországért, a nép helyes választásáért. Ennek előzménye a Bibliában található az Ószövetségben, amikor a „választott nép” Jerikó falainál 7-szer körbejárt Istent dicsőítve, és leomlottak Jerikó falai. Most nem a Parlament falainak leomlásáért, hanem a sötétség eltűnéséért imádkozott a csoport, Isten vezesse a mai napon győzelemre népét.

A választás napján fél 3-kor gyülekezik egy másik imádkozó csoport, a Szent Anna réti engesztelő kápolnánál. Máriához és Jézushoz imádkoznak ott a keresztény Magyarország győzelméért. Nem pártokért, hanem a keresztény értékek megmaradásáért folyik itt is a harc a sötétség erői ellen.

A harmadik a Tiszások által szervezett rock koncert körül gyűlt össze, ahol zúgott a „mocskos Fidesz” a fiatalok szájából, mert a Fidesz szigorú törvényeket hozott a drog használat ellen. Az imádkozó csoport körbevette a koncert helyszínét, akik nem mások, mint a rózsafüzért imádkozó térdeplő férfiak csoportja. Térdelve imádkozták a rózsafüzért e fiatalok megvilágosodásáért, megtéréséért, a helyes választásért, a keresztény Magyarországért.

Ekkor még nem beszéltünk a keresztény templomokban való szentmise felajánlásokért és imákért, Magyarországért. Ugyanakkor Medjugorjéba, a Szűzanya jelenéseinek helyére utazott húsvét második napján egy 250 fős keresztény csoport, Kemenes Gábor atya vezetésével. Itt a magyar nyelvű misében, ugyancsak szentmise szólt Magyarországért, a választók keresztény értékválasztásáért.