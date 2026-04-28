Szlovák konzervatív lap: Ficónak is fel kell készülnie a választási beavatkozásra, Orbán még visszatérhet

Szerző: Gondola

2026. április 28. 16:08

Szlovák konzervatív lap: a magyar példa is bizonyítja, hogy az EU pénzügyi nyomással befolyásol nemzeti választásokat, Szlovákiában is hasonló lépések várhatóak a kormány ellen.

A Hlavné Správy szlovák konzervatív hírportál publicistája, Ladislav Rudko szerint az Európai Unió politikai befolyása már most érezhető a közép-európai országokban, és a közelgő választások miatt Brüsszel fokozott aktivitására lehet számítani. Hangsúlyozza, hogy az EU pénzügyi nyomásgyakorlással – elsősorban források visszatartásával – járult hozzá Orbán Viktor politikai pozíciójának meggyengítéséhez, egyszersmind Magyar Péter politikai megerősödéséhez.

A szerző szoros párhuzamot lát Szlovákiával, ahol szerinte Brüsszel célkeresztjében Robert Fico áll.

Ennek egyik lehetséges jeleként említi a szlovák uniós mezőgazdasági ügynökség (PPA) körüli bizonytalanságot, amely akár az agrártámogatások leállításához is vezethet. A cikk szerint az ilyen lépések gazdasági feszültséget és társadalmi elégedetlenséget válthatnak ki, amit politikai változások előidézésére lehet felhasználni – ugyanúgy, ahogy az Magyarországon is történt.

A kommentár kitér arra is, hogy az EU politikai rendszere – az eltérő időpontokban zajló nemzeti választások miatt – nehezíti az euroszkeptikus erők összehangolt megerősödését. Ugyanakkor példaként említi Rumen Radev szerepét, valamint más országok – például Németország vagy Lengyelország – lehetséges politikai irányváltását, amelyek felgyorsíthatják ezt a folyamatot.

Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kormányának instabilitását is hangsúlyozza, előrevetítve Orbán Viktor esetleges visszatérését. (Igaz,a kétharmad jelentőségét talán nem kellően érzékeli).

Az Európai Unió és a tagállami kormányok között tehát egyre élesebb politikai küzdelem zajlik, amelyben a gazdasági eszközök is szerepet kapnak, és amely a következő években még tovább erősödhet.