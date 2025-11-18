Kiderült, kik lehetnek a Tisza Párt jelöltjei: többségében ismeretlen és tapasztalatlan pártonkívüliek versenyeznek a kétfordulós előválasztáson

Szerző: Gondola

2025. november 18. 08:13

A Tisza Párt nyilvánosságra hozta azoknak a jelölt-jelölteknek a teljes névsorát, akik közül végül a Tisza Párt jelöltjei kerülnek ki a 2026-os országgyűlési választás 106 egyéni választókerületében. A párt kétfordulós előválasztási rendszert alkalmaz, amely november végéig dönti el, kik lesznek a Tisza Párt végleges jelöltjei az egyéni körzetekben.

A lista alapján elmondható, hogy a választókerületek szintjén többségében ismeretlen és tapasztalatlan pártonkívüliek versenyeznek a kétfordulós, lényegében baloldali előválasztáson, korábbi komolyabb közéleti szerepvállalás nélkül.

Magyar Péter természetesen verseny nélkül lett kiválasztott

A folyamat egyetlen kivétellel egységes: Budapest 3-as számú választókerületében nem tartanak versenyt, mivel itt a pártelnök, Magyar Péter automatikusan lesz a Tisza Párt jelöltje. Ki gondolta volna. A döntést a párt vezetése azzal indokolta, hogy ebben a körzetben eleve Magyar Péter mögött áll a legerősebb támogatói bázis.

315, többségében "az utcáról beesett" induló küzd azért, hogy a Tisza Párt jelöltjei közé kerülhessen

A másik 105 választókerületben összesen 315 jelölt-jelölt méri össze erejét. A listán találhatók országosan ismert szereplők, például Bódis Kriszta és Nagy Ervin, ám a jelöltek többségét még helyben sem nagyon ismerik, nemhogy a választókerületben.

Az információink szerint a Tisza Párt taglétszáma továbbra sem éri el az 50 főt, így érdekes, hogy párton kívüliekként versenyeznek, hogy végül a Tisza Párt jelöltjei legyenek a 2026-os országgyűlési választáson.

Kétfordulós előválasztás dönti el, kik lesznek a Tisza Párt hivatalos jelöltjei

Az előválasztási folyamat két lépésben zajlik:

November 23-24. - első forduló: a Tisza Párt regisztrált tagjai szavazhatnak, és választókerületenként három jelölt közül kettő juthat tovább. Így alakul ki az a mezőny, amelyből később kikerülnek a Tisza Párt hivatalos jelöltjei.

November 25-27. - második forduló: ebben a szakaszban már minden helyi választópolgár voksolhat a két továbbjutóra. A második forduló eredménye határozza meg véglegesen, kik lesznek a Tisza Párt jelöltjei az adott körzetben.

Megtévesztő a Tisza Párt kommunikációja

A folyamat átlátható, a párt vezetése pedig hangsúlyozza: a cél, hogy a Tisza Párt jelöltjei valóban helyi támogatottsággal rendelkező, hiteles szereplők legyenek. Az előválasztás végeredménye így jelentős hatással lehet a párt országos esélyeire a 2026-os választási évben.

Ez jól hangzik, csak éppen olyan jelölt-jelöltek vannak többségében, akiknek nincs tapasztalatuk, korábbi közéleti szerepvállalásuk elenyésző, a Tisza Párt mégismár most úgy kommunikálja, mintha lenne.