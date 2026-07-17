Brüsszel ráerősít a Tisza-kormány megfeleléskényszerére
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 17. 14:09
Az új kormány intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében - hangsúlyozta a brüsszeli testület pénteken közzétett, az idei évre vonatkozó jogállamisági jelentésében.
A dokumentum kiemeli, hogy a helyreállítási és
rezilienciaépítési terv,
valamint az általános feltételességi mechanizmus keretében folytatott párbeszéd nyomán több jogszabályi reform is előrehaladt. Emellett további alkotmánymódosítások előkészítése zajlik az igazságszolgáltatás, a korrupcióellenes intézményrendszer, valamint a fékek és ellensúlyok rendszeréhez kapcsolódó intézményi kérdések terén.
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