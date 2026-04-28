Új nemzeti ünnep jöhet a Rákóczi-szabadságharc emlékére

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. április 28. 09:04

Civil kezdeményezés indult, hogy július 8-a hivatalos nemzeti ünnep legyen Magyarországon, méltó emléket állítva a Rákóczi-szabadságharcnak.

Új nemzeti ünnep születhet

Újabb nemzeti ünnep kerülhet be a magyar naptárba: civil kezdeményezés indult annak érdekében, hogy július 8-a hivatalos állami ünneppé váljon. A javaslat célja, hogy méltó módon emlékezzen meg a magyar történelem egyik meghatározó korszakáról, a Rákóczi-szabadságharc eseményeiről.

A kezdeményezők szerint a szabadságharc nemcsak katonai küzdelem volt, hanem a nemzeti függetlenség és az önrendelkezés egyik legerősebb jelképe is, amely megérdemel egy kiemelt, országos szintű megemlékezést.

Miért éppen július 8?

A választott dátum történelmi jelentőséggel bír: 1704. július 8-án választották Erdély fejedelmévé II. Rákóczi Ferenc a gyulafehérvári országgyűlésen. Ez a döntés nem csupán politikai aktus volt, hanem a szabadságharc legitimációját és a Habsburg-ellenes nemzeti egység megerősítését is jelentette.

A kezdeményezés támogatói szerint ez a nap alkalmas arra, hogy nemzeti ünneppé váljon, és összekösse a történelmi múltat a jelen értékeivel.

Petíció és politikai döntés előtt

A nemzeti ünneppé nyilvánításról szóló petíció már több száz aláírást gyűjtött össze. A szervezők célja, hogy a javaslat az Országgyűlés elé kerüljön, ahol törvénybe iktathatják az új ünnepnapot.

Amennyiben a kezdeményezés támogatást kap, Magyarország egy újabb piros betűs nappal bővülhet, amely akár munkaszüneti nap is lehetne.

Nem példa nélküli az ötlet

Nem ez az első hasonló kezdeményezés: korábban felmerült, hogy június 19-e – amikor 1991-ben az utolsó szovjet katona elhagyta az országot – szintén nemzeti ünneppé váljon. Ez a nap jelenleg a Független Magyarország Napja, de nem jár munkaszünettel.

Ha Ön is támogatná a kezdeményezést, a petíció ezen a linken írható alá.