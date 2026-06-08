Fábry Sándor távozik a köztévétől?

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. június 8. 17:37

Véget érhet Fábry Sándor több mint egy évtizede tartó közmédiás szereplése – írja a Médiapiac. Úgy tudni, a humorista nem folytatja az együttműködését a közmédiával. Hogy a döntést ki kezdeményezte, egyelőre rejtély.

További érdekesség, hogy a produkció stábja tényként kezeli, hogy a műsor ebben a formában nem készül tovább. Állítólag több adást már előre felvettek. Hozzáfűzik, a stáb egyes tagjaitól már el is búcsúztak.

A Médiapiac megkeresésére az MTVA azt reagálta: „A Fábry című műsor – több más műsorhoz hasonlóan – nyári szünetre megy. Az őszi struktúráról később adunk tájékoztatást.”

A portál felidézi, hogy Fábry Sándor televíziós pályafutásának egyik legismertebb műsora, az Esti Showder Fábry Sándorral 1998-ban indult a Magyar Televízióban, amely gyorsan az RTL Klubra került, ahol egészen 2011-ig futott. 2012-től újra a közmédiánál pattogott a labda: előbb az M1-en, majd 2015-től a Duna TV-n volt látható a produkció.