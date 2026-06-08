Több mint félszáz művész lesz látható az idei Óbudai Világzenei Héten a KOBUCI Kertben

Szerző: Gondola

2026. június 8. 07:38

Június 22. és 27. között rendezik meg a VIII. Óbudai Világzenei Hetet a KOBUCI Kertben. A fesztivál történetének egyik legerősebb programkínálatát hozza idén: jön a Transglobal Underground egykori énekese, a világhírű Natacha Atlas, a Budapest Klezmer Band és a Budapest Bár a Dohány utcai Zsinagóga főkántora, Fekete László közreműködésével közös koncertet ad, fellép Ferenczi György, a Csángálló és Tokos zenekar. Csak néhány név abból a több mint félszáz művészt felvonultató, világszínvonalú kínálatból, ami a magyar népzenei, a balkáni, a mediterrán és a közel-keleti zenei tradíciók kavalkádjának reprezentatív metszetét mutatja be. A programsorozaton koncertek, táncház, világzenei kertmozi és kerekasztal-beszélgetések is várják a nagyérdeműt. A KOBUCI Kert tematikus fesztiválja a világzene elevenségét és kultúrateremtő erejét ünnepli.

A nyitónap filmes esttel indít: a Világzenei Kertmozi ezúttal a magyar népzenei hagyomány egyik meghatározó alakja előtt tiszteleg. A Neti Sanyi vetítése nemcsak portré, hanem betekintés egy olyan világba, amelyből generációk merítettek inspirációt – zenészek, táncosok, gyűjtők és hallgatók egyaránt. A kertmozi emlékeztet arra, hogy a világzene mindig élő kapcsolat múlt és jelen között.

Június 24-én, szerdán két ikonikus formáció lép színpadra. A Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band egy estén mutatja meg, hogyan szövődik közös történetté a kávéházi roma jazz és a klezmer muzsika. A két zenekar más-más hagyományból érkezik, mégis ugyanabból a forrásból táplálkozik: abból a sokszínű zenei örökségből, amelyben a melankólia és a féktelen életöröm egyszerre van jelen. A Budapest Bár a régi pesti kávéházak nosztalgikus, slágeres világát idézi meg Behumi Dóri és Mező Misi közreműködésével, míg a Budapest Klezmer Band ünnepi és táncos hangulatot teremt. A közös műsort az elmúlt években szinte csak zsinagógákban játszották, most először lesz látható könnyűzenei helyszínen! Az est különlegessége, hogy fellép a Dohány utcai Zsinagóga főkántora, Fekete László is. Olyan este vár ránk, amelyen a két formáció nemcsak egymás mellett, hanem egymással együtt szólaltatja meg azt a zenei világot, amely Budapestet évszázadok óta jellemzi.

Csütörtökön a nemzetközi világzenei színtér egyik megkerülhetetlen sztárja, Natacha Atlas érkezik a Kobuciba. Az arab zenei örökséget elektronikával, világzenével és kortárs poppal ötvöző előadó koncertje egyszerre intim és elementáris élmény – ritka alkalom arra, hogy egy ilyen jelentőségű életmű ilyen közelségből legyen látható és hallható. A Transglobal Underground egykori énekese ezúttal saját zenekarával érkezik, és Parallel Universe című műsorukat játsszák.

Péntek lesz a fesztivál egyik legsűrűbb és legszabadabb napja. Egyetlen este alatt kirajzolódik Ferenczi György zenei univerzuma: blues, folk, világzene, improvizáció és közösségi örömzene találkozik. A színpadon: 1ső Pesti_Rackák, Louisiana Double, Bora projekt és Boldog rezignáció.

A zárónap hagyományosan a közös mozgásé és a táncé: a IV. Kobuci Táncház a Csángálló és a Tokos Zenekar vezetésével várja a közönséget. A fesztivál ezzel visszatér a világzene egyik legfontosabb alapgondolatához: ezek a dallamok közös élmények, amelyeket együtt érdemes megélni.

A VIII. Óbudai Világzenei Hét nem egyszerűen koncertsorozat: egy hatnapos utazás kultúrák, történetek és hangzások között, ahol a világzenét nem megőrizni, hanem újra és újra átélni akarják. A fesztivál a NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiumának támogatásával valósul meg.