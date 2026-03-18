Az USA bekeményít: bunkerromboló bombákat vetettek be a Hormuzi-szorosnál

Szerző: Gondola

2026. március 18. 10:36

Az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre Irán ellen a Hormuzi-szoros környékén, amelyek során nagy, mintegy két és fél tonnás bombákat vetett be.

A Központi Parancsnokság (US Central Command) közlése szerint a támadások iráni rakétalétesítményeket céloztak, amelyek veszélyt jelentettek a nemzetközi hajózásra a szorosban.

Közben Donald Trump ismét bírálta a NATO-szövetségeseket, amiért nem járultak hozzá hadihajókkal a térség biztonságának fenntartásához. Felvetette, hogy az Egyesült Államok akár felül is vizsgálhatja kapcsolatát a NATO-val, sőt a kilépés lehetőségét sem zárta ki.

A feszültség növekedését jelzi, hogy az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége felszólította az amerikai állampolgárokat Irak azonnali elhagyására, mivel Iránhoz köthető fegyveres csoportok részéről megnövekedett a terrortámadások kockázata, különösen nyilvános helyeken, például szállodákban.