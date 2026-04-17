Wall Street Journal: Orbánt hamisan vádolták diktatúrával

Szerző: Gondola

2026. április 17. 14:04

A Wall Street Journal szerint eltúlzott volt Orbán rendszerének bírálata: a választások bizonyítják, hogy működik a demokrácia Magyarországon. Az ellenfeleik állandó fasisztázása a balliberálisok hitelességét kezdi ki.

The Wall Street Journal véleménycikke élesen bírálja azokat a nyugati politikusokat, elemzőket és médiumokat, amelyek az elmúlt években diktatúrának vagy akár fasisztának nevezték Orbán Viktor kormányzását. A szerző szerint ezek az állítások súlyosan eltúlzottak voltak, és félrevezették a nemzetközi közvéleményt Magyarország demokratikus állapotáról.

A cikk hangsúlyozza:

a választási eredmények azt mutatják, hogy a demokratikus intézmények működnek, hiszen a választók képesek politikai változást elérni. Ezzel párhuzamot vonnak Lengyelországgal is, ahol korábban szintén autoriter fordulattól tartottak, mégis az ellenzék győzött.

Az írás szerint a nyugati sajtó gyakran apokaliptikus hangvételben írt a magyar helyzetről, például „putyinizációról” vagy a demokrácia végéről beszélve, ám ezek a jóslatok nem igazolódtak be. A szerző úgy véli, a túlzó kritikák mögött részben politikai elfogultság áll: a progresszív elit hajlamos a jobboldali erőket szélsőségesnek bélyegezni.

A publicisztika végkövetkeztetése, hogy a demokrácia továbbra is működik Nyugaton és Magyarországon is, a választók pedig nem akarnak autoriter rendszereket. Ugyanakkor figyelmeztet: a folyamatos „fasisztázás” hiteltelenné teheti azokat, akik ilyen vádakat fogalmaznak meg.