XIV. Leó pápa: a keresztény igazságot gyakran álhírek homályosítják el

Szerző: Gondola

2026. április 7. 09:35

XIV. Leó pápa szerint az igazságot gyakran álhírek torzítják el. A pápa húsvéthétfőn a békéért hirdetett imavirrasztást, és a háborúk, üldözések ellen emelte fel szavát.

XIV. Leó pápa húsvét hétfőn a Szent Péter téren mondott beszédében arra figyelmeztetett, hogy a keresztény tanúságtétel igazságát napjainkban gyakran álhírek torzítják el. Példaként a feltámadás történetét hozta fel: míg az asszonyok Krisztus feltámadását hirdették, addig a katonák a holttest elrablásának verzióját terjesztették.

A pápa szerint ez az ellentét jól mutatja, hogy az igazságot sokszor hazugságok, célzások és alaptalan vádak homályosítják el, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az igazság végül mindig utat tör magának.

Beszédében kiemelte, hogy az egyház feladata eljuttatni az evangélium üzenetét azokhoz is, akiket a „történelmet eltorzító” erők elnyomnak. Külön említette a háborúk sújtotta népeket, a hitük miatt üldözött keresztényeket és az oktatástól megfosztott gyermekeket, hangsúlyozva, hogy a húsvéti üzenet a remény hangja ezekben a helyzetekben is.

A pápa megemlékezett az egy éve elhunyt Ferenc pápáról is, és bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdetett a békéért a Szent Péter-bazilikában.

Az olasz püspöki kart vezető Matteo Zuppi arra szólította fel a hívőket világszerte, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és helyi közösségeikben is imádkozzanak a békéért.

A felhívás a háborúk és erőszak ellen szól, a cél a szenvedés és pusztítás megállítása, valamint az, hogy a társadalmak ne szokjanak hozzá a konfliktusok borzalmaihoz. A kezdeményezés illeszkedik a korábbi pápai békeimák sorába, amelyek különböző konfliktusok idején születtek.