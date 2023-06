Latorcai Csaba: állítsunk minél több keresztet a békéért

2023. június 10. 16:47

Biztatok arra mindenkit, hogy követve őseink évszázados hagyományát, állítsunk új, modern kereszteket az utak mentén, a falvakban, a városokban, állítsunk minél több keresztet a békéért - mondta a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, területfejlesztési miniszterhelyettes Máriabesnyőn, szombaton.

Latorcai Csaba a felújított Máriabesnyői Trianoni kereszt ünnepélyes megáldásán arról beszélt, hogy "az Európai Unió bürokratái olyan gazdasági bevándorlókat akarnak erőszakkal betelepíteni, akiknek semmit nem jelent a keresztény kultúránk, sőt sokuk nem olyan rég még fizikailag is üldözte a keresztényeket a Közel-Keleten."



"Ígérem, nem fogjuk hagyni, hogy migránsokkal árassza el Magyarországot az európai baloldal, és velük összefogva a dollárbaloldal" - fogalmazott a miniszterhelyettes, egyben arra biztatott, hogy országszerte folytassuk közösen a keresztek örökbefogadását, felújítását. Latorcai Csaba, aki egyben a KDNP ügyvezető főtitkára is, beszélt arról, hogy a kereszténység a világon a legüldözöttebb vallás. Keleten és Nyugaton is a politika legmagasabb szintjein érzékelhető a vallásukat gyakorlókkal szembeni ellenérzés, ellenséges érzület - tette hozzá. Gaal Gergely, a Pest vármegyei KDNP elnöke az elmúlt ezer év történetét idézve rámutatott: Szent István király elkötelezte a magyarságot az európai keresztény civilizáció mellett, amelyben mi, magyarok nagyon fontos küldetést vállaltunk. "Az európai civilizáció védelmezőivé váltunk, és lettünk ma is. Ebben a vonatkozásban a jövőben is van feladatunk" - fűzte hozzá Gaal Gergely. A felújított keresztet megáldotta Virth József kapucinus atya, a Máriabesnyői Bazilika Minor plébánosa.



MTI