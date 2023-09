Elhunyt Tiboldi Mária énekesnő

2023. szeptember 8. 20:21

Életének 85. évében elhunyt Tiboldi Mária Jászai Mari-díjas színésznő, énekesnő - tudatta a család péntekeb az MTI-vel.

hirado.hu

Tájékoztatásuk szerint Tiboldi Máriát pénteken érte a halál, temetéséről később intézkednek.

Tiboldi Mária 1939. április 20-án született Szolnokon, gyermekkora óta Kálmán Imre zenéjének bűvöletében élt. A Színművészeti Főiskola elvégzése után a Szegedi Nemzeti Színházhoz került, ahol rögtön Cirkuszhercegnő főszerepébe ugorhatott be, majd premierként eljátszhatta a Csárdáskirálynő Szilviáját. A Fővárosi Operettszínház következett, majd 1966-ban külföldre szerződött, előbb a berlini Theater des Westens, 1968-tól a salzburgi Landestheater, 1972-től a bécsi Raimund Theater primadonnája volt. 1976 és 2003 között ismét a Fővárosi Operettszínház művésznője, 1994 óta örökös tagja.



Kálmán-szerepeivel bejárta az egész világot, Moszkvától Izraelig, Bécstől Amszterdamig, Berlintől Tokióig. Állandó repertoáron volt a Csárdáskirálynő, a Cirkuszhercegnő és persze a Marica grófnő is. Ezeket az operetteket szerte a világban három nyelven énekelte egészen 2001-ig. Kámán Imre születésének 100. évfordulója alkalmából a német, az osztrák és a magyar televízió koprodukciójában készült Kálmán Show énekes-művezetőjeként is közreműködött. Művészbejáró című életrajzi könyve 2018-ban jelent meg.



Sokat szerepelt színpadon és tévéjátékokban is. Volt például Antónia a Mária főhadnagyban, Rosalinda A denevérben, Szilvia a Csárdáskirálynőben.



1986-ban Jászai Mari-díjat kapott, 2021-ben a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjává választották, emellett a Robert Stolz-aranyérem és a Kálmán Imre-emlékplakett tulajdonosa. Velence díszpolgára, szülővárosa, Szolnok is kitüntette.



MTI