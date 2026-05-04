Lecserélik Ursula von der Leyent?

Szerző: Vg.hu, Mandiner.hu, Gondola

2026. május 4. 12:35

A legfrissebb elemzések szerint egyre komolyabban merül fel Alexander Stubb, Finnország elnöke neve mint Ursula von der Leyen lehetséges utódja

Egyre sürgetőbb kérdés Brüsszelben, hogy ki rendelkezik azzal a hitelességgel, tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel, amely egy esetleges nagyobb katonai konfliktus esetén valódi európai vezetői szerepet lehetővé tenne – írja a Világgazdaság. A legfrissebb elemzések szerint egyre komolyabban merül fel Alexander Stubb, Finnország elnöke neve mint Ursula von der Leyen lehetséges utódja, illetve egy válsághelyzetben az európai koordináció főszereplője.

A felvetést Line Rindvig védelmi szakértő is alátámasztotta, aki szerint a finn elnök „különösen alkalmas” lenne erre a szerepre.

Rindvig az elmúlt időszakban segítette Finnországot az ukrajnai háború tanulságainak levonásában és a védelmi képességek fejlesztésében.

Szerinte Finnország jelenleg Európa legelőrébb járó országa a felkészülésben, különösen a gyakorlati tapasztalatok beépítésében. Ebben jelentős szerepet játszik Stubb intenzív diplomáciai tevékenysége és széles nemzetközi elfogadottsága, amelyek szilárd alapot nyújthatnak egy átfogóbb európai együttműködés irányításához.

Ursula von der Leyen súlyos hibát követett el

Győri Enikő, európai parlamenti képviselő szerint a Mercosur-egyezmény ideiglenes hatályba léptetésének módja komoly intézményi feszültségeket okozhat az Európai Unión belül. A jogi vita kimenetele kulcsfontosságú: ha az Európai Bíróság problémákat állapít meg, az nemcsak a megállapodást, hanem az egész uniós döntéshozatali gyakorlatot is válságba sodorhatja.