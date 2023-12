A lengyel szejm Donald Tuskot választotta meg kormányfőnek

2023. december 11. 19:54

A lengyel parlamenti alsóház (szejm) Donald Tuskot, az október 15-i parlamenti választásokon többségbe került koalíció jelöltjét választotta meg kormányfőnek hétfő este.

A 460 fős szejmben 248 képviselő szavazott Tusk jelöltségére, 201-en ellene voksoltak, senki sem tartózkodott, 10-en nem voltak jelen.



Támogatta Tuskot a négy frakcióból álló többségi parlamenti tömb, ezen belül a Polgári Koalíció (KO) összes képviselője. Az ellenzékbe került Jog és Igazságosság (PiS) listájáról megválasztott 184 jelenlévő képviselő mellett a nemzeti radikális és újliberális pártok szintén ellenzéki szövetsége, a Konföderáció 17 képviselője is ellenszavazatot adott le.



A szejm hétfő délután nem szavazott bizalmat a Mateusz Morawiecki vezette, november végén beiktatott, a PiS által támogatott kormánynak. A KO-t vezető Polgári Platform (PO) elnöke, Donald Tusk kedden mutatja be kormányát, és programbeszédet mond, majd aznap róla és a kormányáról bizalmi szavazás is várható. Az új kabinetet az államfő szerdán iktatja be.



Tusk pénteken már informális egyeztetést tartott kabinetje miniszterjelöltjeivel.



Donald Tusk 2003-2014-ben volt a PO elnöke, 2021-ben újból átvette a párt irányítását. 2007-2014-ben a lengyel kormány élén állt, utána az Európai Tanács elnökének (2014-2019), valamint az Európai Néppárt (EPP) elnökének (2019-2022) tisztségét töltötte be.



MTI