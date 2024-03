Daganatos betegséggel kezelik Katalin walesi hercegnőt

2024. március 22. 20:22

Daganatos betegséggel kezelik Katalin walesi hercegnőt, Vilmos brit trónörökös feleségét.

Katalin – vanity fair

Ezt a 42 éves hercegnő maga jelentette be pénteken közzétett videóüzenetében.



Katalin elmondta: januárban elvégzett hasüregi műtétje után még az volt az orvosi szakvélemény, hogy a beavatkozást nem rákos elváltozás tette szükségessé.



A műtét sikeres volt, de az utána elvégzett vizsgálatok kiderítették, hogy mégis daganatos megbetegedésről van szó - mondta a hercegnő.



Hozzátette: orvosai megelőző jellegű kemoterápiás kezelést javasoltak, és ez a kezelés jelenleg korai szakaszában tart.



Katalin elmondta, hogy a hír hatalmas sokkhatásként érte. Úgy fogalmazott: Vilmossal együtt mindent megtesznek annak érdekében, hogy fiatal családjuk érdekében a folyamatot magánjellegű ügyként kezeljék.



A hercegnő - egyértelmű utalással a műtét óta részletes információ közzététele nélkül eltelt hosszú időszakra - kijelentette: időbe telt, hogy az operáció után kellő mértékben felépüljön a kezelés elkezdéséhez, és idő kellett ahhoz is, hogy a történteket megfelelő és megnyugtató módon elmagyarázzák három gyermeküknek, György és Lajos hercegnek, illetve Sarolta hercegnőnek.



"Elmondtam nekik, hogy jól érzem magam, és napról napra erősödöm azáltal, hogy a gyógyulásomat elősegítő dolgokra összpontosítom figyelmemet gondolatilag, testileg és lelkileg" - fogalmazott péntek esti videóüzenetében Katalin hercegnő.



Hozzátette: alig várja, hogy amint teheti, visszatérjen közéleti feladatainak ellátásához, de egyelőre a teljes gyógyulásra kell koncentrálnia.



Az udvar január 17-én jelentette be, hogy a hercegnőn tervezett és sikeres hasüregi műtétet hajtottak végre.



Az akkori tájékoztatás nem tért ki a beavatkozás okára, de az udvar szóvivője valószínűtlennek nevezte, hogy a walesi hercegnő a húsvétot követő időszak előtt visszatérhet közéleti feladatainak ellátásához.



Katalin január 29-én távozott a London Clinic nevű magánkórházból, és jelenleg a család windsori rezidenciáján lábadozik.



A Kensington-palota - Vilmos és Katalin londoni hivatala - azóta sem közölt részleteket a műtét okáról, jóllehet eleinte azt hangsúlyozta, hogy Katalint nem daganatos megbetegedéssel kezelik.



Pénteki videóüzenetében Katalin sem részletezte, hogy milyen jellegű daganatos betegségről van szó.



A walesi hercegnő karácsony óta egyetlen hivatalos programon sem vett részt; állapotáról a brit sajtóban és a közösségi médiafelületeken hivatalos információ hiányában számtalan találgatás keringett.



Katalin 75 esztendős apósát, III. Károly királyt - Vilmos trónörökös édesapját - január óta szintén daganatos megbetegedéssel kezelik, és jóllehet államfői tisztségével járó hivatalos feladatait ellátja, jelenleg ő sem vesz részt nyilvános programokon.



Az udvar az uralkodó betegségének pontos mibenlétét sem ismertette eddig.

mti