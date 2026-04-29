Orbán Viktor: A választással a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárult, a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék időszaka kezdődik

Szerző: Gondola

2026. április 29. 15:50

A választással a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárult, egy új időszak, a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék időszaka kezdődik – írta Orbán Viktor a Fidesz tagjainak küldött levélben a Telex szerint.

A pártelnök azt is közölte: elnöki mandátumát az országos választmánynak visszaadta, a kongresszusig elnöki teendőit ellátja, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd.

"Közösségünk feladata, hogy az elmúlt 16 év nagy nemzeti vívmányait megvédje, és a nemzeti kormányzás eszményét továbbra is életben tartsa. Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék. Ez az új felállás. Ebben a térben kell végeznünk a munkánkat" – idézte a leköszönő miniszterelnököt a liberális híroldal a birtokába került levélre hivatkozva.

A levélben Orbán Viktor arról is írt, hogy ebben a szellemben szervezték át a Fidesz parlamenti frakcióját is. A pártelnök megköszönte a kampányban végzett munkát, és a Fidesz tagjait arra kérte, hogy a szokásos választás utáni taggyűléseken értékeljék a helyzetet.

A politikus megerősítette, hogy az országos választmány ülésén június 13-ára hívták össze a Fidesz tisztújító kongresszusát.

