Rétvári Bence: Emelt fővel távozunk, az elmúlt 16 évben Magyarország a saját lábára állt

Szerző: Gondola

2026. április 29. 11:36

Az elmúlt évszázad legsikeresebb évtizede volt Magyarország számára az a tíz év, amikor se járvány, se háború nem akadályozta a fejlődést – jelentette ki a KDNP új frakcióvezetője.

Emelt fővel távozunk – írja Rétvári Bence, a KDNP új frakcióvezetője Facebook-oldalán. Az elmúlt 16 évben Magyarország a saját lábára állt, és nagy lépésekkel haladt előre – teszi hozzá. Az elmúlt évszázad legsikeresebb évtizede volt Magyarország számára az a tíz év, amikor se járvány, se háború nem akadályozta a fejlődést. A politikai ellenfeleink azon lesznek, hogy megpróbálják átértelmezni a múltat, és eltagadni a sikereket – figyelmeztet a kereszténydemokrata politikus.

A mi feladatunk, hogy ezeket a fontos vívmányokat megvédjük, és mindenkit emlékeztessünk a 16 év közös eredményeire – szögezi le, majd tételesen is felsorolja az elért eredményeket témacsoportok szerint:



1. Anyagi biztonság

1 millióval több munkahely (foglalkoztatottság 55%-ról 75%-ra nőtt)

1,4 millióval több autója van a magyar embereknek

A magyarok fizetik a legalacsonyabb rezsit az EU-ban

Európában a magyar cégek adója a legalacsonyabb: 9% (19% volt)

A minimálbér megnégyszereződött, 73 ezer forint helyett 322 ezer forint

Az átlagbér több mint háromszorosára nőtt

Az ápolói bér 800 ezer forint körül, a pedagógusbér 900 ezer forint felett, az orvosbér 2,2 millió forint felett

36% helyett 15% SZJA

Fix3%-os hitel a KKV-knak

A vállalkozói támogatások nagy többségét a magyar KKV-k kapták

Számos alapvető élelmiszer ÁFÁ-ját 5%-ra csökkentettük

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatottsága háromszorosára nőtt

2. Családbarát ország

200 ezerrel több gyerek született, mintha a 2010 előtti tendenciák folytatódtak volna

Az utolsó helyről az uniós élmezőnybe jöttünk fel az EU-ban a gyermekvállalási kedv tekintetében (termékenységi ráta)

Megdupláztuk a családi adókedvezményeket

A három és kétgyerekes anyák adómentesek

A bölcsődei férőhelyek száma megduplázódott

A szociális gyerekétkeztetés forrásait megötszöröztük, az iskolatej és iskolagyümölcs program forrásait megtízszereztük

Kitiltottuk a dohányzást a közösségi terekből, a mobilokat az iskolából, csipszadóval kiszorítottuk az egészségtelen élelmiszereket a boltok polcairól

GYED Extra segíti a munkába visszatérő szülőket

CSOK, CSOK+, falusi CSOK, Babaváró támogatás, otthonfelújítási támogatás segíti az otthonteremtést

Fix3%-os hitel az első lakás megvásárlására

Iskolába járáshoz kötöttük az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) kifizetését

1,5 millió gyerek nyaralhatott Erzsébet-táborokban

A multik és bankok különadójából teremtettük meg a családtámogatások fedezetét

3. Épülő ország

A gyorsforgalmi utak hossza 1300-ról 1900 kilométerre nőtt (50%-kal nőtt)

8 új híd épült a Dunán és a Tiszán

1500 km bicikliút épült

Újra magyar kézbe került a reptér, valamint a közműcégek, az energiacégek, a bankok és a médiacégek többsége

Megújultak a Budai Vár történelmi épületei, a Kossuth tér, a Városligetben felépült a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum, megújult a Zeneakadémia, a Puskás Aréna, felépült az MVM Dome, a Nemzeti Atlétikai Központ és számos más sportlétesítmény

A Nemzeti Vár- és Kastélyprogram keretében újulnak meg országszerte történelmi épületeink

A nemzeti vagyon értéke megduplázódott

A nemzeti aranytartalék a 35-szörösére nőtt

Elektronikus pénztárgépekkel kifehérítettük a kiskereskedelmet

A GDP háromszorosára nőtt (27 ezer milliárd forintról 81 ezer milliárd forintra)

Az állami adóelvonás mértéke csökkent

Magyarország lett Európa egyik autógyártási központja

A Magyar Falu Programmal tesszük otthonosabbá a kistelepüléseket

330 ezer kisméretű naperőmű termel 8500 megawatt teljesítményt (ez 2010-ben az ezrede se volt, 300 db)

Magyarország szervezte meg a vizes vb-t és az atlétikai vb-t, Budapestre jön a BL-döntő

Alaptörvényben rögzítettük Magyarország GMO-mentességét

4. Fejlődő egészségügy és oktatás, gondoskodás a rászorulókról

Bevezettük a 13., a 14. havi nyugdíjat és a Nők40-t

A nyugdíjak vásárlóértéke 48%-kal nőtt

Ingyenes Gondosórát biztosítunk az időseknek

Megszüntettük a hálapénzt

9 ezerrel több orvos dolgozik

Kötelezővé tettük a patikákban a patikusok tulajdonjogát

91 kórházban volt felújítás, modernizáltunk 54 rendelőt és 107 mentőállomást is, és ezek mellett építettünk 23 vadonatúj rendelőt és 41 vadonatúj mentőállomást

Az átlagéletkor 2,5 évvel nőtt, az egészségben eltöltött évek száma ma Magyarországon már elérte az EU-s átlagot

A CT és MR vizsgálatok száma 1 millióról 2,5 millióra nőtt

Az EgészségAblak alkalmazással megvalósult a digitális egészségügy, 4,5 millióan töltötték le

Minden diák ingyen kapja a tankönyveket

Bevezettük a mindennapos testnevelést és a reformmenzát az iskolában

Közel 40 tanuszoda és 100 tornaterem épült

5600 iskolai és óvodai fejlesztés valósult meg 1400 milliárd forintból

Már 12 magyar egyetem van a világelit TOP5%-ban

Digitális oktatás: 500 ezer laptopot osztottunk ki ingyen a diákoknak, 250 millió letöltés az okosportálon

4 ezer iskolaépületben építettük ki a wifit

3 éves kortól kötelező óvoda

Ingyenes nyelvvizsga és KRESZ-vizsga

Megdupláztuk a gyógypedagógusok és iskolapszichológusok számát

Rekordalacsony lemorzsolódás az iskolákban

Másfélszeresére nőtt az eladott színházjegyek és az eladott állatkerti belépők száma

Duplájára nőtt az érettségizett cigányok és a diplomás cigányok száma

1 millióval többen engedhetnek meg maguknak évi egyhetes üdülést

Harmadával nőtt a külföldi utazások száma

1,5-2 millióval több embernek van annyi tartaléka, hogy egy nagyobb háztartási gép kicserélése nem jelent anyagi gondot (hűtő, mosógép csere)

A mosogatógépek és légkondik száma megháromszorozódott

5. Biztonság

A bűncselekmények száma a felére csökkent

Az elmúlt öt évben minden gyilkos rendőrkézre került

Érkezett 10.000 új rendőrautó, 1000 új mentőautó és most 1000 újabb Volánbusz is

A világ 20 legbiztonságosabb országa között van Magyarország

Kerítést építettünk a déli határra, nem engedünk be illegális migránsokat

Hajtóvadászatot indítottunk a kábítószer-kereskedőkkel szemben

Három csapás törvénnyel és Európa legszigorúbb Btk-jával küldjük rács mögé a bűnözőket

Bevezettük a tényleges életfogytiglani szabadságvesztést

6. Hittel a nemzetért

Az Alaptörvény rögzíti, hogy „Az anya nő, az apa férfi”, kitiltottuk a gendert az oktatásból

Felújítottunk 2800 templomot és építettünk 200 új templomot a Kárpát-medencében

1,2 millió kettős állampolgár

250 ezer gyerek jár egyházi óvodába és iskolába

Csak az mondja, hogy itt semmi nem történt, aki elfelejtette, mi volt az Orbán-kormány előtt – hangsúlyozza a kereszténydemokrata politikus.



Ezeket az eredményeket nem szabad kockáztatni – szögezi le.



Az ellenzéki munkánkkal azt fogjuk szolgálni, hogy ezeket a vívmányokat megvédjük, az eredményeket veszélyeztető javaslatok ellen tiltakozzunk, a vívmányokat tovább erősítő javaslatokat pedig támogassuk – jelenti ki a jövőre vonatkozóan.



Nekünk kormányról és ellenzékből is Magyarország az első! – zárja bejegyzését Rétvári Bence.