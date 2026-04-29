Rétvári Bence: Emelt fővel távozunk, az elmúlt 16 évben Magyarország a saját lábára állt

Szerző: Gondola
2026. április 29. 11:36
Az elmúlt évszázad legsikeresebb évtizede volt Magyarország számára az a tíz év, amikor se járvány, se háború nem akadályozta a fejlődést – jelentette ki a KDNP új frakcióvezetője.
Emelt fővel távozunk – írja Rétvári Bence, a KDNP új frakcióvezetője Facebook-oldalán. Az elmúlt 16 évben Magyarország a saját lábára állt, és nagy lépésekkel haladt előre – teszi hozzá. Az elmúlt évszázad legsikeresebb évtizede volt Magyarország számára az a tíz év, amikor se járvány, se háború nem akadályozta a fejlődést. A politikai ellenfeleink azon lesznek, hogy megpróbálják átértelmezni a múltat, és eltagadni a sikereket – figyelmeztet a kereszténydemokrata politikus.
 
A mi feladatunk, hogy ezeket a fontos vívmányokat megvédjük, és mindenkit emlékeztessünk a 16 év közös eredményeire – szögezi le, majd tételesen is felsorolja az elért eredményeket témacsoportok szerint:

1. Anyagi biztonság 
 
  • 1 millióval több munkahely (foglalkoztatottság 55%-ról 75%-ra nőtt)
  • 1,4 millióval több autója van a magyar embereknek
  • A magyarok fizetik a legalacsonyabb rezsit az EU-ban
  • Európában a magyar cégek adója a legalacsonyabb: 9% (19% volt)
  • A minimálbér megnégyszereződött, 73 ezer forint helyett 322 ezer forint
  • Az átlagbér több mint háromszorosára nőtt
  • Az ápolói bér 800 ezer forint körül, a pedagógusbér 900 ezer forint felett, az orvosbér 2,2 millió forint felett
  • 36% helyett 15% SZJA
  • Fix3%-os hitel a KKV-knak
  • A vállalkozói támogatások nagy többségét a magyar KKV-k kapták
  • Számos alapvető élelmiszer ÁFÁ-ját 5%-ra csökkentettük
  • A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatottsága háromszorosára nőtt
2. Családbarát ország 
 
  • 200 ezerrel több gyerek született, mintha a 2010 előtti tendenciák folytatódtak volna
  • Az utolsó helyről az uniós élmezőnybe jöttünk fel az EU-ban a gyermekvállalási kedv tekintetében (termékenységi ráta)
  • Megdupláztuk a családi adókedvezményeket
  • A három és kétgyerekes anyák adómentesek
  • A bölcsődei férőhelyek száma megduplázódott
  • A szociális gyerekétkeztetés forrásait megötszöröztük, az iskolatej és iskolagyümölcs program forrásait megtízszereztük
  • Kitiltottuk a dohányzást a közösségi terekből, a mobilokat az iskolából, csipszadóval kiszorítottuk az egészségtelen élelmiszereket a boltok polcairól
  • GYED Extra segíti a munkába visszatérő szülőket
  • CSOK, CSOK+, falusi CSOK, Babaváró támogatás, otthonfelújítási támogatás segíti az otthonteremtést
  • Fix3%-os hitel az első lakás megvásárlására
  • Iskolába járáshoz kötöttük az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) kifizetését
  • 1,5 millió gyerek nyaralhatott Erzsébet-táborokban
  • A multik és bankok különadójából teremtettük meg a családtámogatások fedezetét
3. Épülő ország
 
  • A gyorsforgalmi utak hossza 1300-ról 1900 kilométerre nőtt (50%-kal nőtt)
  • 8 új híd épült a Dunán és a Tiszán
  • 1500 km bicikliút épült
  • Újra magyar kézbe került a reptér, valamint a közműcégek, az energiacégek, a bankok és a médiacégek többsége
  • Megújultak a Budai Vár történelmi épületei, a Kossuth tér, a Városligetben felépült a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum, megújult a Zeneakadémia, a Puskás Aréna, felépült az MVM Dome, a Nemzeti Atlétikai Központ és számos más sportlétesítmény
  • A Nemzeti Vár- és Kastélyprogram keretében újulnak meg országszerte történelmi épületeink
  • A nemzeti vagyon értéke megduplázódott
  • A nemzeti aranytartalék a 35-szörösére nőtt
  • Elektronikus pénztárgépekkel kifehérítettük a kiskereskedelmet
  • A GDP háromszorosára nőtt (27 ezer milliárd forintról 81 ezer milliárd forintra)
  • Az állami adóelvonás mértéke csökkent
  • Magyarország lett Európa egyik autógyártási központja
  • A Magyar Falu Programmal tesszük otthonosabbá a kistelepüléseket
  • 330 ezer kisméretű naperőmű termel 8500 megawatt teljesítményt (ez 2010-ben az ezrede se volt, 300 db)
  • Magyarország szervezte meg a vizes vb-t és az atlétikai vb-t, Budapestre jön a BL-döntő
  • Alaptörvényben rögzítettük Magyarország GMO-mentességét
4. Fejlődő egészségügy és oktatás, gondoskodás a rászorulókról
 
  • Bevezettük a 13., a 14. havi nyugdíjat és a Nők40-t
  • A nyugdíjak vásárlóértéke 48%-kal nőtt
  • Ingyenes Gondosórát biztosítunk az időseknek
  • Megszüntettük a hálapénzt
  • 9 ezerrel több orvos dolgozik
  • Kötelezővé tettük a patikákban a patikusok tulajdonjogát
  • 91 kórházban volt felújítás, modernizáltunk 54 rendelőt és 107 mentőállomást is, és ezek mellett építettünk 23 vadonatúj rendelőt és 41 vadonatúj mentőállomást
  • Az átlagéletkor 2,5 évvel nőtt, az egészségben eltöltött évek száma ma Magyarországon már elérte az EU-s átlagot
  • A CT és MR vizsgálatok száma 1 millióról 2,5 millióra nőtt
  • Az EgészségAblak alkalmazással megvalósult a digitális egészségügy, 4,5 millióan töltötték le
  • Minden diák ingyen kapja a tankönyveket
  • Bevezettük a mindennapos testnevelést és a reformmenzát az iskolában
  • Közel 40 tanuszoda és 100 tornaterem épült
  • 5600 iskolai és óvodai fejlesztés valósult meg 1400 milliárd forintból
  • Már 12 magyar egyetem van a világelit TOP5%-ban
  • Digitális oktatás: 500 ezer laptopot osztottunk ki ingyen a diákoknak, 250 millió letöltés az okosportálon
  • 4 ezer iskolaépületben építettük ki a wifit
  • 3 éves kortól kötelező óvoda
  • Ingyenes nyelvvizsga és KRESZ-vizsga
  • Megdupláztuk a gyógypedagógusok és iskolapszichológusok számát
  • Rekordalacsony lemorzsolódás az iskolákban
  • Másfélszeresére nőtt az eladott színházjegyek és az eladott állatkerti belépők száma
  • Duplájára nőtt az érettségizett cigányok és a diplomás cigányok száma
  • 1 millióval többen engedhetnek meg maguknak évi egyhetes üdülést
  • Harmadával nőtt a külföldi utazások száma
  • 1,5-2 millióval több embernek van annyi tartaléka, hogy egy nagyobb háztartási gép kicserélése nem jelent anyagi gondot (hűtő, mosógép csere)
  • A mosogatógépek és légkondik száma megháromszorozódott
5. Biztonság
 
  • A bűncselekmények száma a felére csökkent
  • Az elmúlt öt évben minden gyilkos rendőrkézre került
  • Érkezett 10.000 új rendőrautó, 1000 új mentőautó és most 1000 újabb Volánbusz is
  • A világ 20 legbiztonságosabb országa között van Magyarország
  • Kerítést építettünk a déli határra, nem engedünk be illegális migránsokat
  • Hajtóvadászatot indítottunk a kábítószer-kereskedőkkel szemben
  • Három csapás törvénnyel és Európa legszigorúbb Btk-jával küldjük rács mögé a bűnözőket
  • Bevezettük a tényleges életfogytiglani szabadságvesztést
6. Hittel a nemzetért
 
  • Az Alaptörvény rögzíti, hogy „Az anya nő, az apa férfi”, kitiltottuk a gendert az oktatásból
  • Felújítottunk 2800 templomot és építettünk 200 új templomot a Kárpát-medencében
  • 1,2 millió kettős állampolgár
  • 250 ezer gyerek jár egyházi óvodába és iskolába
Csak az mondja, hogy itt semmi nem történt, aki elfelejtette, mi volt az Orbán-kormány előtt – hangsúlyozza a kereszténydemokrata politikus.
 
Ezeket az eredményeket nem szabad kockáztatni – szögezi le.

Az ellenzéki munkánkkal azt fogjuk szolgálni, hogy ezeket a vívmányokat megvédjük, az eredményeket veszélyeztető javaslatok ellen tiltakozzunk, a vívmányokat tovább erősítő javaslatokat pedig támogassuk – jelenti ki a jövőre vonatkozóan.

Nekünk kormányról és ellenzékből is Magyarország az első! – zárja bejegyzését Rétvári Bence.
