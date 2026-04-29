A Monetáris Tanács döntött: nem változik az alapkamat

2026. április 29. 09:36

A jegybank kiváró álláspontra helyezkedett: a jelenlegi kamatszintet megfelelőnek tartja, a jövőben is az inflációs és gazdasági adatok alapján hoz döntéseket.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa egyhangú döntéssel változatlanul hagyta az alapkamatot (6,25%), amit Varga Mihály jegybankelnök jelentett be a kamatdöntő ülés után. A döntés hátterében elsősorban a nemzetközi és hazai gazdasági bizonytalanságok állnak, ezért a jegybank továbbra is óvatos, stabilitásra törekvő monetáris politikát tart indokoltnak.

Varga Mihály kiemelte, hogy globálisan romlanak a növekedési és inflációs kilátások: a geopolitikai feszültségek, az energiaárak ingadozása, valamint az alapanyagok drágulása növeli az inflációs kockázatokat. Különösen az importfüggő országok, így Magyarország számára jelent kihívást a drága olaj és gáz, illetve az élelmiszerárak emelkedése. Bár a befektetői hangulat valamelyest javult, a pénzügyi piacok továbbra is érzékenyek.

Belföldön a választások után csökkentek a kockázati felárak, és a forint erősödése is segíti az infláció mérséklését, de ezek tartóssága még kérdéses. A jegybank szerint a költségvetési politika és az új kormány intézkedései kulcsszerepet játszanak majd az árstabilitás elérésében, amit a jegybank pozitív reálkamat fenntartásával támogat.

Az euró bevezetésével kapcsolatban Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a döntés a kormány hatásköre, az MNB csak támogatni tudja a folyamatot. Szerinte túlzottak a lakossági várakozások, mivel a korábbi euróövezeti csatlakozások csak részben bizonyultak sikeresnek. A jegybank ugyanakkor készül az ERM-II rendszerhez való esetleges csatlakozás szakmai előkészítésére.

A sajtótájékoztatón szó esett arról is, hogy az MNB vizsgálja a korábbi jegybankelnök, Simor András állításait egy esetleges banki nyomásgyakorlásról, amely ügyben hamarosan eredmény várható.