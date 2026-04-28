A politikus szóhasználata: szajré, maffiafőnök

Szerző: Molnár Pál

2026. április 28. 07:45

A liberális értelmiségnek is föl kellene lépnie az ellen, hogy egy baloldali politikus a szóhasználatával az argó színvonalára süllyessze a honi közbeszédet.

A legfőbb ügyész megvárta, míg a jegybank kirablói lelépnek "a lopott szajréval".

Egy baloldali politikus stílusa tört felszínre közleményben.

Argó, tolvajnyelv – ebbe a környezetbe helyezi a tudomány a szajré szót.

Azaz a politikus az argó nívójára süllyeszti le a közbeszédet.

Akár erény is lehetne, hiszen a politikus nagy tömeget akar elérni, más közéletiek beszédében is fel-felbukkannak népies kifejezések. Ugyanakkor a szajré meglehetősen fülsértő a polgári ízlésvilágban. Maffiavezérek paláverjében hangozhatnak el hasonló szavak.

Hoppá: maffiavezér - „Maffiafőnökkel nincs demokratikus ellenzék” – adta ki közleményben a politikus.

Egy politikustársát nevezte ki maffiafőnöknek.

Sajátos lelkületről vall ez a szóhasználat is.

Gondoljunk csak bele: az a pártelnök nevez maffiafőnöknek egy politikust, aki előzőleg a házastársával folytatott otthoni beszélgetését vette titokban magnóra és adta át a felvételt a másoknak. Aki zsebtelefont kacsmarolt el polgártársától, majd azt megpróbálta titokban a Dunába dobni – balszerencséjére valaki videóra vette a kísérletet.

A főügyész személyes ellenfele a pártelnöknek.

Ugyanis előzőleg az ügyészség közleménye szerint a lopás bűncselekménye miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként Polt Péter

indítványt tett az Európai Parlament (EP) elnökénél az EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére.

A hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a pártelnök 2024. június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, ahol mások a sértett is mobiltelefonjával videóra vette őt. Miután a pártelnök és egyik társa észrevette, hogy a férfi felvételeket készít, szóváltásba keveredtek vele – tudni meg az ügyészség közleményéből. Kivette a sértett kezéből a telefont, és többszöri kérésre sem adta vissza.

Letagadta, hogy nála van.

Miután elhagyta a szórakozóhelyet, a politikus a Duna felé indult – többen, köztük a sértett is követte –, ott pedig

szándékosan a Dunába ejtette a készüléket.

A hatóság szerint ez a magatartás alkalmas a lopás törvényi tényállásának megállapítására.

Az Európai Parlament 2025 októberében úgy döntött, hogy nem függeszti fel a politikus mentelmi jogát a 2024-es telefonlopási/rongálási ügyben.

Mindez együtt azt mutatja, hogy a „szajré” és a „maffiafőnök” szavak használata a politikus lelkületével harmóniában van.

