Június 13-án tartják a Fidesz tisztújító kongresszusát, a párt jövője még nem dőlt el

Szerző: Gondola

2026. április 29. 09:35

Fidesz június 13-ra hívta össze tisztújító kongresszusát, amit az országos választmány döntött el. A bejelentést Deutsch Tamás tette a választmányi ülés után, ahol elsősorban a választási vereség okainak értékelése és a párt jövője került napirendre.

Orbán Viktor az ülés előtt arról beszélt, hogy a választás utáni frakcióalakítás rendkívül nehéz folyamat volt, mivel 25 képviselő visszaadta mandátumát, amit mások vettek át. Ezt felelősségteljes és közösségi szempontokat előtérbe helyező döntésnek nevezte, amely szerinte a párt egységét mutatja. A választmányi ülésen ugyanakkor személyi kérdésekben még nem született döntés.

A párton belül megkezdődött a vereség okainak részletes elemzése: az elnökség készített egy előzetes értékelést, amit a helyi szervezetekkel is megvitatnak, majd a kongresszuson összegzik. Bánki Erik szerint a hangulat reális, de egy vereség után értelemszerűen nem pozitív, és a végső következtetéseket a kongresszuson fogják levonni.

A párt jövőbeli vezetésével kapcsolatban Orbán Viktor felajánlotta lemondását, ugyanakkor jelezte, hogy kész folytatni a munkát pártelnökként, ha a kongresszus támogatja. Több politikus, köztük Fónagy János, jelezte, hogy támogatja Orbán újraválasztását, és nem számítanak komoly kihívóra.

A háttérben a párt jelentős átalakuláson megy keresztül a választási vereség után: több politikus, köztük Orbán Viktor is, visszaadta parlamenti mandátumát, így ő 1990 óta először nem lesz országgyűlési képviselő. A tisztújító kongresszus így kulcsfontosságú lesz a párt irányvonalának, vezetésének és jövőbeli stratégiájának meghatározásában.