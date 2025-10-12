A Standard and Poor’s továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat - töretlen a nemzetközi bizalom hazánk iránt

2025. október 12. 16:09

A Standard and Poor’s ismét megerősítette Magyarország államadósság-besorolását. Így a három nagy hitelminősítő - a Fitch Ratings, a Moody’s és a Standard and Poor’s - továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken késő este az MTI-vel.

Úgy fogalmaztak: töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják. Az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában - euróban, dollárban és kínai renminbiben - is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra - írták.

Hozzátették: az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi. A politikai stabilitás, a fejlett infrastruktúra, a képzett munkaerő, valamint a hazánkba érkező FDI kiemelkedően magas jövedelmezősége továbbra is vonzóvá teszik Magyarországot. A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

A magyar gazdaság biztos alapokon áll: a foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. A több mint 1,5 éve növekvő reálbérek hatására folyamatosan bővül a fogyasztás és erősödik a hazai turizmus, amely 2025-ben újabb rekordévet zárhat, hiszen idén a vendégforgalom - minden eddiginél korábban - szeptember végén átlépte a 15 millió főt - áll az NGM közleményében.

Kitértek arra is: Magyarország pénzügyei rendezettek, a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben változatlanul elkötelezett a költségvetés stabilitásának megőrzése, a szigorú fiskális fegyelem fenntartása, valamint az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett. Ennek érdekében a kormány négy szabályt tart szem előtt: a hiánynak évről évre csökkennie kell; az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia; nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá, az elsődleges egyenlegnek pedig nulla közeli szinten kell maradnia.

A tárca közölte: a magyar gazdaságra jelenleg két, külső tényező jelenti a legnagyobb fenyegetést: a német gazdaság elhúzódó gyengélkedése és az EU rémes vámmegállapodása az USA-val. Tavaly ősszel jött ki a Draghi-jelentés és fogadták el a Budapesti nyilatkozatot, azóta semmi sem történt, így az EU gazdasága most rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt. Eközben Brüsszel továbbra is elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. A kormány Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére Magyarország forrásait nem Ukrajnára, hanem a családokra és vállalkozásokra fordítja, miközben azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el. Ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza - fogalmaztak.

Nem várunk ölbe tett kézzel az EU-ra: a gazdasági növekedés és az ipar fellendítése érdekében a 100 új gyár programot 150-re emeltük és elindítottuk a Demján Sándor Programot, amelynek keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással, ezen belül vissza nem térítendő támogatásokkal, kedvezményes hitelekkel és egy 100 milliárdos tőkeprogrammal támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését - írták.

Hangsúlyozták: a kormány azonban itt nem áll meg, 4+1 lépéssel ad biztos pontot a vállalkozások számára a gyengélkedő német gazdaság és a kedvezőtlen EU-s vámmegállapodás okozta bizonytalan környezetben: a hazai kkv-k támogatása olyan kedvező forráslehetőségek biztosításával, mint a fix 3 százalékos SZKP hitelek vagy az 1+1 Program; új adócsökkentések bevezetése a vállalkozások terheinek enyhítése érdekében; a kkv-szektort segítő kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedések; a mesterséges intelligencia elterjesztésének és alkalmazásának támogatása.

MTI