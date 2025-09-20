Fejleszti határátléptetési rendszerét a rendőrség

A biztonságosabb és gyorsabb határátlépés érdekében és a schengeni követelmények miatt korszerűsíti a határátléptetési rendszerét a rendőrség - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken közleményben az MTI-vel.
Azt írták: az ORFK az új Európai Határregisztrációs Rendszer (Entry/Exit System; EES) bevezetése miatt a határátkelőhelyek automatizált és nem automatizált ellenőrzési pontjain korszerűsíti a jelenlegi technikai eszközöket. A fejlesztés célja, hogy a határátléptetés megfeleljen a schengeni, biztonsági és műszaki előírásoknak.
A projekt 2,416 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatással valósul meg a magyar állam társfinanszírozásával a Széchenyi Terv Plusz program keretében.
A fejlesztések részeként 11 magyarországi közúti határátkelőhelyen történik meg a szükséges technikai eszközök beszerzése és beépítése: EES-kompatibilis arcképrögzítő és önkiszolgáló regisztrációs rendszerek, automata átléptető kapukhoz kapcsolódó monitoring PC-munkaállomások, utastájékoztató kijelzők, amelyek vertikális és horizontális tájolást is lehetővé tesznek - ismertették.
Mint írták: az EES-rendszer az Európai Unió új, korszerű határigazgatási eszköze, célja a határforgalom-ellenőrzés biztonságának javítása, a személyazonossággal való visszaélés elleni fellépés elősegítése, valamint az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek kiszűrése, a valós idejű információmegosztás a határellenőrzést végző tagállami hatóságok között.
Kitértek arra, hogy az EES minden olyan harmadik országbeli állampolgárra vonatkozik, akik vízummentesen vagy rövid távú tartózkodásra jogosító vízummal kívánnak belépni a schengeni övezetbe, így Magyarországra is. Az új rendszer egy közös uniós elektronikus nyilvántartásban rögzíti az utasok adatait, és a kezdeti 180 napos átmeneti időszakot követően kiváltja a hagyományos útlevélbélyegzést is.
A közlés szerint az új eszközöket a Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszerbe integrálják, így hozzájárulnak az EES magyarországi bevezetéséhez, és biztosítják a fenti célok megvalósulását.
Az EES gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb utazást biztosít, miközben javítja a határátlépés hatékonyságát - olvasható az ORFK közleményében.
A projekt a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakaszon valósul meg 2026. december 31-ig.
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Lezsák Sándor barátjára emlékezve felidézte, hogy Buda Ferenc mindig különös erővel tudta megszólaltatni saját verseit, hangján és előadásán keresztül életre keltek az alföldi táj képei, a családi összetartozás meghitt, bensőséges pillanatai.
Egyre több tudományos kutatás bizonyítja, hogy a túlzott képernyőhasználat súlyosan károsíthatja a legkisebbek fejlődését. Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő ezért egy új törvényjavaslatot nyújtott be, amely kötelező figyelmeztetést írna elő minden digitális eszköz forgalmazása során: 6 éves kor alatt nem ajánlott a használat. A politikust a javaslat hátteréről, céljairól és a várható társadalmi támogatottságról kérdeztük.
A kormányfőt kérdezték a tíz évvel ezelőtti, a röszkei határnál történt eseményekről. Elmondta, Röszkénél derült ki, hogy a migránsok nem menekültek, hogy mobiltelefonjaik vannak, hogy összehangolt akcióra képesek, inkább katonai jellegű a mozgásuk és nem pedig a menekültekre emlékeztető, ott derült ki, hogy bankkártyáik vannak, hogy szervezett embercsempész-hálózatok mozgatják őket, és ott derült ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.