Fejleszti határátléptetési rendszerét a rendőrség

2025. szeptember 20. 08:04

A biztonságosabb és gyorsabb határátlépés érdekében és a schengeni követelmények miatt korszerűsíti a határátléptetési rendszerét a rendőrség - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken közleményben az MTI-vel.

Azt írták: az ORFK az új Európai Határregisztrációs Rendszer (Entry/Exit System; EES) bevezetése miatt a határátkelőhelyek automatizált és nem automatizált ellenőrzési pontjain korszerűsíti a jelenlegi technikai eszközöket. A fejlesztés célja, hogy a határátléptetés megfeleljen a schengeni, biztonsági és műszaki előírásoknak.

A projekt 2,416 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatással valósul meg a magyar állam társfinanszírozásával a Széchenyi Terv Plusz program keretében.

A fejlesztések részeként 11 magyarországi közúti határátkelőhelyen történik meg a szükséges technikai eszközök beszerzése és beépítése: EES-kompatibilis arcképrögzítő és önkiszolgáló regisztrációs rendszerek, automata átléptető kapukhoz kapcsolódó monitoring PC-munkaállomások, utastájékoztató kijelzők, amelyek vertikális és horizontális tájolást is lehetővé tesznek - ismertették.

Mint írták: az EES-rendszer az Európai Unió új, korszerű határigazgatási eszköze, célja a határforgalom-ellenőrzés biztonságának javítása, a személyazonossággal való visszaélés elleni fellépés elősegítése, valamint az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek kiszűrése, a valós idejű információmegosztás a határellenőrzést végző tagállami hatóságok között.

Kitértek arra, hogy az EES minden olyan harmadik országbeli állampolgárra vonatkozik, akik vízummentesen vagy rövid távú tartózkodásra jogosító vízummal kívánnak belépni a schengeni övezetbe, így Magyarországra is. Az új rendszer egy közös uniós elektronikus nyilvántartásban rögzíti az utasok adatait, és a kezdeti 180 napos átmeneti időszakot követően kiváltja a hagyományos útlevélbélyegzést is.

A közlés szerint az új eszközöket a Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszerbe integrálják, így hozzájárulnak az EES magyarországi bevezetéséhez, és biztosítják a fenti célok megvalósulását.

Az EES gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb utazást biztosít, miközben javítja a határátlépés hatékonyságát - olvasható az ORFK közleményében.

A projekt a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakaszon valósul meg 2026. december 31-ig.

MTI