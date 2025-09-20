Moszkvai védelmi minisztérium: nem sértették meg más országok légterét orosz vadászgépek

MiG-31-es vadászgépek tervezett repülést hajtottak végre Karéliából a kalinyingrádi régióba, nem sértve meg más államok határait - közölte szombatra virradóra az orosz Védelmi Minisztérium.
Az orosz védelmi tárca ezzel arra válaszolt, hogy az észt külügyminisztérium azt állította, orosz repülőgépek a Finn-öböl felett beléptek az ország légterébe, ahol 12 percig tartózkodtak. Az incidens miatt Tallinn bekérette Oroszország ideiglenes megbízottját, és tiltakozó jegyzéket adott át neki, emellett konzultációt kért a NATO-tól a szövetségi szerződés alapokmányának 4. cikke alapján.
"Szeptember 19-én három MiG-31-es vadászgép tervezett repülést hajtott végre Karéliából a Kalinyingrád megye repülőterére. A repülés szigorúan megfelelt a légtér használatára vonatkozó nemzetközi szabályoknak, nem sértette más államok határait, amit az objektív ellenőrzés eszközeivel is megerősítettek" - közölte az orosz védelmi minisztérium.
A tárca közlése szerint az orosz repülőgépek nem hatoltak be Észtország légterébe: a repülés több mint három kilométerre zajlott a Vaindloo-szigettől, a Balti-tenger semleges vizein.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
Varga Mihály kiemelte: a magyar gazdaság növekedésének alapja a háztartások fogyasztása maradhat, amelyet a dinamikus bérnövekedés támogat. Az év második felében a növekedés élénküléséhez kulcsfontosságú a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése is.
-
Lezsák Sándor barátjára emlékezve felidézte, hogy Buda Ferenc mindig különös erővel tudta megszólaltatni saját verseit, hangján és előadásán keresztül életre keltek az alföldi táj képei, a családi összetartozás meghitt, bensőséges pillanatai.