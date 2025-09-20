Moszkvai védelmi minisztérium: nem sértették meg más országok légterét orosz vadászgépek
2025. szeptember 20. 10:09

MiG-31-es vadászgépek tervezett repülést hajtottak végre Karéliából a kalinyingrádi régióba, nem sértve meg más államok határait - közölte szombatra virradóra az orosz Védelmi Minisztérium.

Az orosz védelmi tárca ezzel arra válaszolt, hogy az észt külügyminisztérium azt állította, orosz repülőgépek a Finn-öböl felett beléptek az ország légterébe, ahol 12 percig tartózkodtak. Az incidens miatt Tallinn bekérette Oroszország ideiglenes megbízottját, és tiltakozó jegyzéket adott át neki, emellett konzultációt kért a NATO-tól a szövetségi szerződés alapokmányának 4. cikke alapján.

"Szeptember 19-én három MiG-31-es vadászgép tervezett repülést hajtott végre Karéliából a Kalinyingrád megye repülőterére. A repülés szigorúan megfelelt a légtér használatára vonatkozó nemzetközi szabályoknak, nem sértette más államok határait, amit az objektív ellenőrzés eszközeivel is megerősítettek" - közölte az orosz védelmi minisztérium.

A tárca közlése szerint az orosz repülőgépek nem hatoltak be Észtország légterébe: a repülés több mint három kilométerre zajlott a Vaindloo-szigettől, a Balti-tenger semleges vizein.

MTI
Címkék:
  • Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
MTI Hírfelhasználó