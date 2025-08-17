Heves esőzések nehezítik a közlekedést az autópályákon
2025. augusztus 17. 12:09
Heves esőzések, viharok nehezítik a közlekedést több autópályán is - figyelmeztetett az Útinform vasárnap délelőtt a honlapján.
A viharok érintik az M0-s autóút déli szektorát az M1-es és az M5-ös autópálya között, az M1-es autópályát Tatabánya és Budapest között, az M6-os és az M7-es autópályát Tárnok és Érd térségében, továbbá az M2-es autóutat Vác térségében - írták.
MTI; Gondola
