Hidvéghi Balázs: a nemzeti konzultáció második kérdése a családi adókedvezményeket érinti
2025. szeptember 24. 19:35
A nemzeti konzultáció második kérdése: "Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?" - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.
Hidvéghi Balázs a videóban elmondta, hogy a magyar kormány 2010 óta egy Európában egyedülálló családtámogatási modellt vezetett be, melynek része a családi otthonteremtési kedvezmény, a falusi csok, a három és négygyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentessége, a csed, valamint a gyed adómentessé tétele.
Kiemelte, hogy
a kormány január elsejével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026-tól pedig a kétgyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet.
"A magyar családtámogatási rendszert mára nemzetközi szinten is széles elismerés övezi. Célunk, hogy aki családot szeretne alapítani és munkából eltartani a családját, annak minden támogatást megadjunk ehhez" - fogalmazott a politikus.
Hozzátette, hogy Brüsszel azonban ellenzi a kormány családtámogatási rendszerét, szerintük a kormány túl nagy kedvezményekben részesíti a magyar családokat.
"Ők inkább segélyeket osztanának és a bevándorlást támogatnák. Kiszivárgott tervek szerint a családi adókedvezmények rendszerét szűkíteni kell, ami Magyarországon több mint egymillió magyar családot érintene negatívan" - emelte ki az államtitkár.
"Mi meg akarjuk védeni, sőt bővíteni akarjuk a családtámogatási rendszerünket. Azonban a Brüsszelt kiszolgáló hazai ellenzék tervei veszélybe sodornák mindezt. Ráadásul ők el akarják titkolni, hogy mire készülnek, de ne engedjük, hogy átverjenek. Októberben indul a Nemzeti Konzultáció, vegyünk részt rajta mindannyian és tiltakozzunk a családi adókedvezmények szűkítése ellen"
- hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.
MTI
