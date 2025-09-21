Kiss Beátát választották meg a Csemadok új elnökének

Kiss Beátát választották meg a Csemadok országos elnökének a felvidéki magyarság legnagyobb közéleti-kulturális szervezetének szombati ipolynyéki tisztújító közgyűlésén.
Kiss Beáta, aki eddig a szervezetben az országos elnökség tagjaként, illetve a nyírágói alapszervezet vezetőjeként tevékenykedett, az intézmény élén Bárdos Gyulát váltja, aki 2012 óta látta el ezt a feladatot, és már nem indult a választáson.
Az elnökválasztásra eredetileg három személyt jelöltek, Kiss Beáta mellett, Petheő Attilát, a szervezet országos tanácsának tagját és komáromi területi választmányának elnökét, valamint Hrubík Bélát, az intézmény országos elnökségének tagját, aki korábban már volt országos elnök.
Miután Hrubík Béla visszalépett a jelöléstől, a küldöttek két jelölt közül választhattak, és a voksoláson Kiss Beáta 69, Petheő Attila pedig 38 szavazatot kapott. A Csemadok XXVI. tisztújító közgyűlésén elnyert elnöki megbízatás négy évre szól.
A lévai születésű Kiss Beáta 1993-ban Nyitrán szerzett pedagógiai diplomát, majd a komáromi Selye János Egyetemen doktorált, ahol jelenleg is adjunktusi állást tölt be. Amellett, hogy több évtizedes pedagógusi tapasztalattal rendelkezik, intézményigazgatóként is dolgozott, és a Magyar Közösség Pártjának (MKP) oktatásügyi szakpolitikusaként is tevékenykedett.
Kiss Beáta korábban - elnökjelölti bemutatkozásában - azt írta: sok településen a Csemadok az egyetlen, amely az anyanyelvű kultúrát, a magyar nyelvet és hagyományokat elérhető közelségbe hozza az ott élők számára, így ma is szükség van a Csemadok közösségteremtő erejére a magyarság erősödése, gyarapodása, a magyar kultúra művelése és átörökítése céljával, aminek eléréséhez ő a saját munkájával is szeretne hozzájárulni.
Kiss Beáta megválasztását követően a ma7 felvidéki magyar hírportálnak nyilatkozva azt mondta: a következő hetek első feladata az lesz, hogy a szervezetet békében és örömben kiteljesedett munka jellemezze, ezt követően pedig elnökjelölti célkitűzései mentén a szervezeti élet és a munka szakmaibbá tételét tervezi úgy, hogy a 21. század módszereivel és eszközeivel irányítsák az alapvetően mozgalmi jellegű szervezetként jellemzett Csemadokot.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
Kövér László hangsúlyozta, a szécsényi országgyűlés tagjai még nem tudhatták azt, amit mi, mai magyarok már tudunk, és soha nem felejtünk: a magyar állam és a szabadság nem akkor kerül végveszélybe, amikor ellenséges idegen erők támadnak ránk, hanem akkor, amikor hazaáruló magyar politikusok ássák az államunk és nemzetünk sírját.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot - mondta.
A külügyminiszter hazánk szempontjából különösen aggasztónak nevezte, hogy magyar állampolgárok és intézmények is váltak már célponttá, s ennek kapcsán felidézte, hogy 2023 februárjában ezen mozgalom külföldi tagjai öt brutális támadást hajtottak végre fényes nappal Budapesten ártatlan emberek ellen.