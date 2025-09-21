Kiss Beátát választották meg a Csemadok új elnökének
2025. szeptember 21. 07:47

Kiss Beátát választották meg a Csemadok országos elnökének a felvidéki magyarság legnagyobb közéleti-kulturális szervezetének szombati ipolynyéki tisztújító közgyűlésén.

Kiss Beáta, aki eddig a szervezetben az országos elnökség tagjaként, illetve a nyírágói alapszervezet vezetőjeként tevékenykedett, az intézmény élén Bárdos Gyulát váltja, aki 2012 óta látta el ezt a feladatot, és már nem indult a választáson.

Az elnökválasztásra eredetileg három személyt jelöltek, Kiss Beáta mellett, Petheő Attilát, a szervezet országos tanácsának tagját és komáromi területi választmányának elnökét, valamint Hrubík Bélát, az intézmény országos elnökségének tagját, aki korábban már volt országos elnök.

Miután Hrubík Béla visszalépett a jelöléstől, a küldöttek két jelölt közül választhattak, és a voksoláson Kiss Beáta 69, Petheő Attila pedig 38 szavazatot kapott. A Csemadok XXVI. tisztújító közgyűlésén elnyert elnöki megbízatás négy évre szól.

A lévai születésű Kiss Beáta 1993-ban Nyitrán szerzett pedagógiai diplomát, majd a komáromi Selye János Egyetemen doktorált, ahol jelenleg is adjunktusi állást tölt be. Amellett, hogy több évtizedes pedagógusi tapasztalattal rendelkezik, intézményigazgatóként is dolgozott, és a Magyar Közösség Pártjának (MKP) oktatásügyi szakpolitikusaként is tevékenykedett.

Kiss Beáta korábban - elnökjelölti bemutatkozásában - azt írta: sok településen a Csemadok az egyetlen, amely az anyanyelvű kultúrát, a magyar nyelvet és hagyományokat elérhető közelségbe hozza az ott élők számára, így ma is szükség van a Csemadok közösségteremtő erejére a magyarság erősödése, gyarapodása, a magyar kultúra művelése és átörökítése céljával, aminek eléréséhez ő a saját munkájával is szeretne hozzájárulni.

Kiss Beáta megválasztását követően a ma7 felvidéki magyar hírportálnak nyilatkozva azt mondta: a következő hetek első feladata az lesz, hogy a szervezetet békében és örömben kiteljesedett munka jellemezze, ezt követően pedig elnökjelölti célkitűzései mentén a szervezeti élet és a munka szakmaibbá tételét tervezi úgy, hogy a 21. század módszereivel és eszközeivel irányítsák az alapvetően mozgalmi jellegű szervezetként jellemzett Csemadokot.

MTI
