Közel 4000 sérültet látott el idén a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata

2025. október 7. 15:06

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) idén 3702 sérültet látott el a strandokon, és 56 magasabb szintű ellátásra szorulónak segített 450 vízimentőjével - közölte a szakszolgálat kedden az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, a VMSZ vízimentői idén 57 strandon láttak el feladatot. Harminc strandolót mentettek ki a vízből, akik közül három esetben újraélesztésre is szükség volt a magasabb szintű mentőegység kiérkezéséig.

A szakszolgálat mentőhajói - köztük két sürgősségi mentőhajóval - 306 alkalommal futottak ki és 127 embert mentettek ki a Balatonból. Eszközmentésre - műszaki hibás hajó vontatására, felborult hajó visszaállítása, stb. - 39 esetben volt szükség - összegzi a közlemény.

A VMSZ hajóin szolgáló egészségügyi személyzet 34 esetben látott el beteget vízen vagy a strandokon. A szakszolgálat esetkocsija és mentőtiszti autója 60 esetben futott ki betegellátásához.

A beszámoló kitér arra is, hogy a VMSZ ebben az évben 15 nyílt vízi vagy szárazföldi rendezvényt biztosított, köztük olyanokat, mint a Balaton-átúszás, a Kékszalag vitorlásverseny vagy Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása.

Mint írták, a szakszolgálat a balesetmegelőzésre és a szemléletformálásra is nagy hangsúlyt fektet. Prevenciós csapata 17 olyan programot tartott, amelyeken gyerekek és felnőttek is elsajátíthatták az alapszintű újraélesztést és a biztonságos fürdőzés szabályait.

A közlemény beszámol arról is, hogy idén már 10 mentőmellényállványt állítottak fel balatoni strandokon és két kikötőben, ahonnan ingyenesen lehetett gyermekmentőmellényeket levenni és használni az adott strand területén.

A VMSZ 2025-ben 11 nyíltvízi vízimentő tanfolyamot tartott, 108 új vízimentőt kiképezve. Úszómester tanfolyamán hatan, vízicsúszda-kezelő képzésén 63-an tettek sikeres záróvizsgát - áll az összegzésben.

Írnak arról is, hogy a szakszolgálat búvárszolgálatát 44 esetben kérték fel víz alatti keresésre, amelyek során leggyakrabban tárgyak felkutatása és kiemelése volt a feladatuk.

A VMSZ jövő nyárig karbantartást, felújítást végez az eszközein és felszerelésein, illetve részt vesz rendezvények biztosításában. A Balatonon továbbra is riaszthatók mentőhajóik a BalatonHelp alkalmazáson keresztül vagy a +36 30 383 8383 számon.

Az idén 25 éve működő VMSZ célja továbbra is az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava - zárul a közlemény, amely felhívja a figyelmet a weboldalukon elérhető, a szakszolgálat idei munkájáról szóló kisfilmre is.

MTI