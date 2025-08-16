Labdarúgó NB I - A Kisvárda idegenben győzött az Újpest ellen

2025. augusztus 16. 08:06

Az Újpest korábbi csatára, Novothny Soma góljával a Kisvárda 1-0-ra nyert a lila-fehérek otthonában a labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Sorozatban harmadik bajnoki találkozóján maradt nyeretlen az Újpest, míg a Kisvárda a Szusza Ferenc Stadionban lejátszott kilenc bajnoki összecsapása közül a másodikat nyerte meg.

A vendégeknél a korábbi újpesti csatár, Novothny Soma a 150. élvonalbeli mérkőzésén az 50. gólját szerezte.

Fizz Liga, 4. forduló:

Újpest FC-Kisvárda Master Good 0-1 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, 6794 néző, v.: Rúsz

gólszerző: Novothny (69.)

sárga lap: Brodic (65.), Ademi (72.), Horváth K. (96.), illetve Popoola (38.), Chlumecky (65.), Gyurkó (95.)

Újpest:

Piscitelli - Bese (Ljujic, 55.), Joao Nunes (Lacoux, 74.), Duarte, Goncalves (Tucic, 74.) - Fiola - Medeiros, Ademi - Matko (Horváth K., 74.), Vlijter (Brodic, 55.), Beridze

Kisvárda:

Popovics - Bíró B. (Nagy K., 83.), Cipetic (Jovicic, 77.), Matic, Chlumecky, Soltész - Novothny (Gyurkó, 83.), Melnyik, Popoola, Mesanovic (Matanovic, 77.) - Molnár G. (Pintér, 43.)

A kezdés utáni percekben úgy látszott, a Kisvárda taktikája egyértelműen a kapott gól elkerülésére épül, és ezt támasztotta alá, hogy az öt hátvéd előtt Bohdan Melnyik és Ridwan Popoola is védekező feladattal lépett pályára, ugyanakkor az esetleges ellentámadásoknál az előretolt Molnár Gábort a két szélen Novothny Soma és Jasmin Mesanovic támogatta.

Szűk tíz perc elteltével a vendégek előre is merészkedtek, de a kapura veszélytelenül futballoztak, míg az Újpest a szabadon maradt területekkel sem tudott mit kezdeni. Pedig a kezdőcsapatban ott volt - most először - Gleofilo Vlijter, akinek a sebessége a leggyorsabbak közé tartozik az NB I-ben, csakhogy a suriname-i légióst Bernardo Matic megpróbálta árnyékként követni.

A hazaiak az első félidő közepétől változtattak is, és leginkább a bal szélen vezették támadásaikat, de Giorgi Beridze beadásai sem jelentettek veszélyt az ellenfél kapujára. Helyzet nélkül teltek a percek, közben pedig a várdaiak a lehető leglassabban végezték el a kirúgásokat és a bedobásokat, mégis, a 32. percben a vendégek szerezhettek volna vezetést, de Mesanovic három méterre a kaputól nem találta el jól a labdát.

Fordulás után a kisvárdaiak egyre többször elmerészkedtek az újpesti tizenhatoson belülre, de Pintér Filip lapos lövésénél Riccardo Piscitelli kiütötte a jobb alsó sarokba tartó labdát. Sokáig azonban nem örülhettek a hazaiak, mivel beívelt szöglet után a 150. NB I-es mérkőzését játszó Novothny Soma a léc alá fejelt.

A csatár 2017 nyara és 2020 nyara között két részletben futballozott az Újpestben, és a pénteki volt az 50. gólja az élvonalban. Ebből harminckettőt a lila-fehérek játékosaként szerzett, így érthető, hogy tiszteletből nem ünnepelte meg a félszázadik találatot.

A vezetéssel tökéletesen megelégedő Kisvárda az utolsó negyedórára teljesen visszahúzódott a kapuja elé, a hazaiak azonban így is szerezhettek volna gólt, de Popovics kapus nagyszerű formában védett, és csapata megőrizte egygólos előnyét.

A lila-fehérek sorozatban harmadik bajnokijukon maradtak nyeretlenek, ebből két egymást követő hazai mérkőzésüket, a Paks és a Kisvárda ellenit is elveszítették.

MTI; Gondola