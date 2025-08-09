Népegészségügyi központ: stagnált a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben
2025. augusztus 9. 13:07

A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton a honlapján.

Azt írták, hogy az év 31. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten az előző héten tapasztalt enyhe emelkedés után ismét stagnált. Így volt ez 18 ellátási területen, emelkedést tapasztaltak Nyíregyházán, Pécsett és Salgótarjánban, míg csökkenést csak Szeged vízmintájában tapasztaltak.

Az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Salgótarjánban, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján egyes ellátási területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

mti
Címkék:
  • Továbbra is zéró szinten a hazai klubfutball
    Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
  • Erdők és műanyagok
    Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
MTI Hírfelhasználó