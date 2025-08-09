Vasárnap országos tűzgyújtási tilalom lép életbe

A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt vasárnap ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szombaton a honlapján.
Azt írták, a tilalmat a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével rendelik el.
Hangsúlyozták, hogy a tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, mert az erdőtüzek többségét továbbra is emberi figyelmetlenség, például egy eldobott csikk okozza.
A Nébih közölte, az ország területén ismét teljesen kiszáradt a biomassza az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. A következő napokban magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás várható, így a kiszáradt erdőtalajok a kisebb csapadékokat is azonnal elnyelik.
Jelezték, a fenyves állományok, az erdőfelújítások és erdőtelepítések különösen veszélyeztetettek.
Hozzátették, az extrém száraz biomassza miatt gyorsan terjed a tűz már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén is. Nőhet továbbá a keletkező tüzek intenzitása, a felszíni tüzek 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek, és nő a tüzek úgynevezett ugrótűzpotenciálja is, ami tovább gyorsíthatja a tűzterjedést.
A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.
A hatóság arra kér mindenkit, hogy fokozottan ügyeljen a tűzgyújtási tilalom betartására, hiszen felelős magatartásukkal hatalmas környezeti és vagyoni kárt előzhetnek meg. Már egy másodpercnyi odafigyelés százórás tűzoltást és százéves erdészeti helyreállítást előzhet meg - írták.
